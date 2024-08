Comparte

Hace pocos días comenzó a circular el rumor de que Savka Pollak podría arribar a las páginas de contenido exclusivo para adultos.

Bajo ese contexto, ella a través de sus redes sociales decidió aclarar estos supuesto y reveló que no estaría interesada en ello.

“Lo más importante es aclarar que yo no he generado, no voy a generar, ni generaré contenido para plataformas para adultos”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “el contenido que yo genero, y el que quiero generar, es impactar en la vida de las mujeres, es poder tomarlas de la mano y escucharlas de verdad para abrirles caminos a través de talleres creativos. Es por esto que lo otro no calza con el camino que yo he decidido tomar de aquí en adelante”.

En la misma línea, aprovechó la instancia de explicar que su propósito en las plataformas digitales es entregarle un mensaje de apoyo y de ayuda a las mujeres.

“Creo firmemente en mi propósito de apoyar y ayudar a las mujeres, algo en lo que he estado enfocada durante los últimos años y es donde seguiré poniendo toda mi energía. Todo lo que hago está guiado hacía recomponer, resignificar, transformar diálogos internos y buscar ese bienestar que a veces es tan esquivo”, explicó.

“Voy por mis sueños, escucho los sueños de otras mujeres y sé que la abundancia vendrá, pero una abundancia anclada al propósito. Aunque el camino sea lento, difícil, y con el riesgo de que no resulte, hoy elijo mantenerme firme en mis convicciones”, añadió.

Por último, dejó en claro que no está interesada ni en las páginas para adultos, ni en las de los casinos.

“Rechazo las plataformas para adultos, las casas de apuestas (que también me han contactado) y los realities”, cerró.

Revisa la publicación de Savka Pollak