Comparte

La teleserie nocturna “Secretos de familia, justicia para Sara” ha dejado a sus seguidores en shock tras la revelación del gran villano de la historia.

Después de 112 capítulos de intriga y misterio, el episodio de este martes finalmente desveló la verdad: “Alfonsito”, interpretado por Simón Pesutic, es el asesino de “Sara”, personaje encarnado por Florencia Berner.

En la emisión de anoche, Alfonsito demostró su lado más oscuro al torturar a su abuelo Octavio (Francisco Reyes), confesándole que él fue el responsable de la muerte de su prima Sara.

Esta impactante revelación también destapó la retorcida historia de amor no correspondido, desamor y abuso que el personaje mantenía desde que Sara era apenas una menor de edad.

El rol de Simón Pesutic como villano

Simón Pesutic ha declarado que interpretar a este villano ha sido uno de los mayores desafíos de su carrera.

“Hacer dos personajes en uno, uno hasta el capítulo 112 y otro desde el capítulo 113 hasta el final… y lo que viene es muy intenso”, comentó el actor de 31 años.

La dualidad y complejidad de Alfonsito exigieron un nivel de preparación que Pesutic asumió desde el primer momento en que aceptó el rol.

El actor también reveló que desde el comienzo sabía que su personaje sería el asesino de Sara y de otros personajes de la trama.

“Es la primera vez que grabo una teleserie donde todos los capítulos estaban escritos, y eso me sirvió mucho”, explicó, destacando que esto le permitió dosificar y matizar su interpretación a lo largo de los episodios, manteniendo el misterio hasta el final.

Pesutic cómodo en su nuevo y oscuro rol

Además, Pesutic expresó su satisfacción por el trabajo realizado junto a Francisco Reyes. “Agradezco infinitamente que me haya tocado hacer esto con él. Es un actor muy generoso, y eso cuesta encontrarlo y se valora mucho”, señaló, añadiendo que las escenas que compartieron fueron como “mini obras de teatro”.

“Espero hacer más villanos… y yo creo que ha fluido naturalmente. Este personaje lo he disfrutado y eso no me pasa tan seguido, he disfrutado esto mucho más que otras cosas que he hecho, y eso dice algo”, añadió.

El giro en la historia de “Secretos de familia” no solo ha atrapado a la audiencia, sino que también ha consolidado a Simón Pesutic como uno de los actores más versátiles y talentosos de su generación.

Y aunque el actor disfruta interpretando a villanos, también reconoce la carga emocional que conlleva un rol tan oscuro.

Con el desenlace de la teleserie acercándose, los seguidores están ansiosos por ver hasta dónde llegará Alfonsito en su espiral de maldad.

“Secretos de familia, justicia para Sara” se emite de domingo a jueves después del reality show “¿Ganar o servir?”, por las pantallas del 13 y también por Prime Video.