El más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” dejó a todos los espectadores boquiabiertos con una violenta confrontación entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli.

Lo que comenzó como una discusión por ruidos nocturnos terminó en un enfrentamiento que, según algunos, estuvo a un paso de convertirse en una tragedia.

La tensión comenzó cuando Oriana Marzoli y Facundo disfrutaron de una noche de pasión demasiado bulliciosa, despertando a sus compañeros de reality.

El inicio del duro intercambio entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli

Pamela Díaz, conocida como “La Fiera”, no tardó en intervenir, pidiendo silencio y señalando que lo que hacían era una “falta de respeto”.

“Para mí no es gracioso, eso no se hace. Apenas llegue a la mesa y esté todo servido, va a ser la primera pelea“, advirtió Díaz, anticipando lo que se vendría.

La situación escaló rápidamente cuando un parapente motorizado pasó con un mensaje para Oriana, quien no paraba de gritar agradecimientos, irritando aún más a sus compañeros.

Amanda, otra de las participantes, pidió a Pamela que interviniera, lo que derivó en un cruce de palabras entre la chilena y la española.

Oriana, siempre provocadora, se refugió tras Facundo y bromeó diciendo: “¡Qué monstruo! ¡Ahora le tengo miedo!“.

La verdadera explosión ocurrió durante la cena, cuando Faloon criticó a Facundo por los ruidos nocturnos.

Pamela no se contuvo y lanzó una amenaza a Facundo, diciendo que la próxima vez sería ella quien lo haría gritar.

La chispa final la encendió Oriana al unirse a la conversación, provocando a Pamela al llamarla despechada. “Ella se come mis babas. No me voy a pelear por ese pelmazo“, replicó Pamela, desatando la tormenta.

La amenaza con cuchillo: el momento más tenso

El momento más tenso se vivió cuando Pamela Díaz se levantó furiosa y enfrentó cara a cara a Oriana. En medio de la confrontación, Pamela tenía un cuchillo en las manos, y en un momento crítico, Pangal Andrade se vio obligado a arrebatarle el utensilio para evitar una tragedia.

Oriana, lejos de amedrentarse, siguió provocando a Pamela, lo que casi desencadena un enfrentamiento físico de proporciones mayores.

Tras el incidente, Pamela intentó justificar su actitud ante sus compañeros: “Quiero pedir disculpas, pero como le gusta el h…, tenía que ponerme a su nivel para que no lo haga más”.

Sin embargo, quedó claro que el nivel de violencia y tensión en el reality alcanzó un punto álgido, dejando una gran pregunta en el aire: ¿hasta dónde llegarán estas dos figuras explosivas?

