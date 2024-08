Comparte

La teleserie nocturna “Secretos de familia, justicia para Sara” sigue causando revuelo con cada nuevo capítulo.

Este martes, la producción de Canal 13 dejó a los espectadores sin aliento al mostrar la trágica muerte de “Octavio Cruchaga”, interpretado por el reconocido actor Francisco Reyes.

El personaje, conocido por ser uno de los grandes villanos de la historia, encontró su fin de una manera que ha generado intensas reacciones entre los fanáticos de la serie.

El desenlace de Octavio se desencadenó después de que se revelara que “Alfonsito” (Simón Pesutic), su nieto, fue el verdadero asesino de “Sara” (Florencia Berner).

A partir de esta revelación, Alfonsito comenzó a torturar emocional y mentalmente a su abuelo, con la intención de hacerlo pagar por sus maldades.

En el clímax del episodio 115, cuando Alfonsito tenía a Octavio colgado de una viga, insinuando que estaba a punto de matarlo y hacer que pareciera un suicidio, Octavio decidió terminar con su vida por su propia mano, saltando al vacío desde el piso en el que se encontraba.

Después de la emisión de este impactante capítulo, Francisco Reyes reflexionó sobre el final de su personaje, calificándolo de “consecuente”.

La reflexión de Francisco Reyes sobre su personaje en “Secretos de Familia”

El actor explicó: “El final de mi personaje fue muy consecuente, creo que es algo que refleja lo que era Octavio, un tipo soberbio, duro, frío y que no iba a dejar que alguien lo matara, sino que él mismo iba a tomar esa decisión”.

Reyes, quien debutó en Canal 13 con esta producción, destacó el desafío que representó interpretar a un personaje tan oscuro.

“Secretos de familia fue un buen proyecto, en donde nos volcamos a las relaciones más intensas y turbias que pueden haber dentro de una familia. En lo personal me tocó un personaje muy especial, que podía ser capaz de matar hasta sus hijos o nietos porque no se vinculaba a través de los sentimientos, y, por lo mismo, no tenía ningún remordimiento de matar a alguien”, comentó.

Además, el actor subrayó la importancia de haber abordado temas tan delicados como los abusos hacia menores, argumentando que estos suelen ocurrir dentro del entorno familiar, donde la manipulación y la relación afectiva pueden complicar aún más la situación para las víctimas.

“Me pareció muy bueno tocar estas temáticas, evidenciarlas y ponerlas en pantalla para que se conversen”, añadió Reyes.

Con esta actuación, Francisco Reyes continúa consolidándose como uno de los actores más versátiles y talentosos de la televisión chilena, dejando una huella imborrable con cada villano que encarna.

Y es que, tal como él mismo lo expresa, lo más gratificante de su trabajo es poder explorar esos oscuros mundos a los que la mayoría preferiría no acercarse.

“Secretos de familia, justicia para Sara” se emite de domingo a jueves, después del reality show “¿Ganar o servir?” por las pantallas de Canal 13 y también disponible en Prime Video.