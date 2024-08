Comparte

La pandemia trajo consigo muchas situaciones inesperadas, y para la actriz y comediante argentina Yamila Reyna, una de esas sorpresas fue una fallida cita amorosa que la dejó con más preguntas que respuestas.

Durante una conversación en el programa “Una noche redonda“, donde compartió anécdotas con su colega comediante Rodrigo Villegas, Yamila recordó con humor y frustración el episodio que vivió en plena cuarentena.

Todo comenzó cuando, como muchos durante esos tiempos de encierro, Yamila decidió incursionar en la popular plataforma de citas Tinder.

“Llevábamos un año encerrados, yo tenía más bigote que vos”, bromeó sobre su situación sentimental de ese entonces. Fue en esa búsqueda de compañía que hizo match con un galán extranjero que parecía prometedor.

El hombre, que había captado su atención, la invitó a una cena virtual, una propuesta que ella aceptó con entusiasmo.

Yamila no escatimó en esfuerzos y preparó una velada especial, esperando que el encuentro quedara para el recuerdo.

Sin embargo, el destino tenía otros planes. “Me preparé la cena, tengo todo listo. Nueve de la noche era. Él, cinco para las nueve, me pone por Whatsapp, ‘disculpame, no voy a poder’”, relató Yamila, aún incrédula por lo sucedido.

La insólita situación que vivió Yamila Reyna

Lo más sorprendente para ella fue la excusa que recibió. Según le comunicó el galán, no podría asistir al encuentro porque tenía un dolor de cabeza.

“No puedo. No me siento bien, me duele la cabeza”, fueron las palabras que Yamila recordó entre risas y decepción.

A pesar del mal rato, Yamila Reyna no perdió su característico sentido del humor y aprovechó la oportunidad para reírse de sí misma.

