Después de que en el capítulo de este martes de “Secretos de familia, justicia para Sara” se revelara que “Alfonsito” (Simón Pesutic) fue el asesino de “Sara” (Florencia Berner) y este joven empezara a torturar a su abuelo, “Octavio” (Francisco Reyes), que no es más ni menos que el otro gran villano de esta historia, en el episodio de anoche (número 115) se pudo presenciar la trágica muerte de este último.

En específico, luego de que “Alfonsito” lo torturara, especialmente de manera emocional y mental, “Octavio” se cansó de seguir escuchando a su nieto y cuando éste lo tenía colgado de una viga, indicando que en cualquier momento iba a provocar su muerte y hacerle creer al resto que él se había suicidado, el patriarca de los “Cruchaga” decide efectivamente terminar con su vida y salta del piso en el que estaba.

Tras el impactante desenlace de “Octavio Cruchaga” en la teleserie nocturna del 13, Francisco Reyes confiesa que “el final de mi personaje fue muy consecuente, creo que es algo que refleja lo que era ‘Octavio’, un tipo soberbio, duro, frío y que no iba a dejar que alguien lo matara, sino que él mismo iba a tomar esa decisión”.

El emblemático actor, que debutó en Canal 13 con esta producción dramática, hace un balance de este trabajo, destacando que “fue un buen proyecto, en donde nos volcamos a las relaciones más intensas y turbias que pueden haber dentro de una familia. En lo personal me tocó un personaje muy especial, que podía ser capaz de matar hasta sus hijos o nietos porque no se vinculaba a través de los sentimientos, y, por lo mismo, no tenía ningún remordimiento de matar a alguien”.

Sobre haber sido villano y haber tocado el tema de los abusos hacia menores, Reyes declara que “me pareció muy bueno tocar estas temáticas, evidenciarlas y ponerlas en pantalla para que se conversen, porque generalmente este tipo de abusos se dan en la familia o entre gente cercana. Además, un abusador siempre tiene una relación con los niños afectiva muy fuerte, y ellos no saben cómo salir de ahí porque también hay un aspecto protector. Hay una manipulación súper profunda”.

Francisco agrega a lo anterior que haber hecho a otro villano en su carrera, como los de “¿Dónde está Elisa?” o “Vuelve temprano”, le “gustó”, argumentando que “siempre son personajes desafiantes, sacar un lado que uno jamás podría tener. Eso es lo rico de actuar, que uno tiene permiso para meterse en los mundos que quiera”.