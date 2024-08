Comparte

Continúan las polémicas al interior de “Gran Hermano” y esta vez los protagonistas son Angélica Sepúlveda y Manuel Napoli.

Todo esto, porque el italiano decidió cambiarse de pieza, lo que causó la gran molestía de la “fierecilla” de Yungay.

En tanto, ella argumentaba que no se sentía cómoda duermiendo en el mismo espacio con él, puesto que lo catalogó de “violento”.

“Dije desde un comienzo que yo no quería que durmieras acá. Si quieres dormir acá, bajo tu responsabilidad. No te voy a dejar dormir. Tú estás haciendo uso de algo que es exclusivo de las mujeres”, le advirtió Angélica.

Asimismo, agregó “como parece que es algo común en ti, que te gusta molestar a las mujeres, okey, siga haciéndolo. Ahí está la cámara, está viendo. Esta es la habitación de las mujeres y yo no estoy de acuerdo. (…) Él es violento”.

Frente a ello, Manuel no se quedó callado “¿quieres una guerra? Yo no quiero guerra (…) no me voy a bajar a tu nivel”.

“Angélica, te estoy hablando con toda la calma del mundo. ¿Sabes la diferencia cuál es? La gente sabe que no soy violento porque llevo años de realitys y jamás he sido violento. La violenta eres tú”, aseguró el europeo.

En tanto, Sepúlveda lo emplazó “¿tú crees que este reality se gana con competencias físicas? ¿A qué reality entró? Acá se gana a través del público”.

“El público sabe lo mentirosa y falsa que eres. Entre tú y yo, el público me va a apoyar a mí y no a gente como tú”, respondió Manuel.

“¿Quieres apostar? Apostemos el premio final (…) Amor propio por favor”, cerró la jugadora.