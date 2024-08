Comparte

En un emotivo y revelador momento durante el último capítulo de “Gran Hermano”, Yuhui Lee abrió su corazón y compartió una triste situación familiar que ha marcado su vida.

Entre lágrimas y recuerdos, el participante del reality conversó con sus compañeros sobre la dolorosa pérdida de su madre, un evento que lo sigue afectando profundamente.

Mientras charlaba con Linda, Cami Andrade, Miguel y Waldo sobre sus seres queridos, Yuhui confesó cuánto extraña a su “abuelita”, quien todavía vive en China.

“Si traen a mi abuelita, sería el mejor reality del mundo,” expresó el joven, emocionado al pensar en la posibilidad de reencontrarse con la matriarca de su familia, quien tiene 83 años.

El jugador recordó un momento especialmente significativo cuando el año pasado, durante su cumpleaños, recibió una videollamada de su familia en China.

Este gesto, que incluía mensajes de “te extraño” por parte de sus seres queridos, lo conmovió profundamente, sobre todo al saber que su abuelita había estado gravemente enferma de COVID-19.

“Casi se va,” reveló Yuhui, explicando que esa situación lo llevó a viajar a su país de origen en 2023 para pasar más tiempo con ella.

“Yo solo tengo cuatro familias, abuelitos, mami y mi hermano, nadie más,” comentó con tristeza, dejando ver lo importante que son estos lazos para él.

El sensible relato de Yuhui Lee

Sin embargo, el momento más desgarrador de la conversación fue cuando Yuhui decidió hablar sobre el fallecimiento de su madre, un tema que raras veces ha mencionado.

“Mi mamá falleció y no habló nada conmigo,” comenzó diciendo, recordando con dolor ese día trágico. “Su última palabra fue ‘Yuhui, quiero comer sandía’. Fui a comprar a un local y cuando regresé me dijo que no quería más, y se fue a dormir,” relató.

Al día siguiente, Yuhui fue despertado por una llamada que lo urgía a ir al hospital. “Llegué ahí y estaban mis abuelitos, amigos y mi mamá murió,” compartió, visiblemente afectado. “Toqué su mano y estaba fría, no alcancé a hablar nada.”

Este desgarrador relato dejó en evidencia la tristeza que Yuhui aún siente por no haber tenido la oportunidad de despedirse adecuadamente de su madre.

Además, el participante reveló que no tiene ninguna foto junto a ella, lo que agrava aún más su dolor.

“Eso me cuesta,” confesó, aunque mencionó que existen un par de imágenes donde aparecen juntos, lo que guarda como un pequeño consuelo.