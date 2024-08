Comparte

El humorista Rodrigo González fue uno de los invitados al reciente capítulo de “Podemos Hablar”, donde se sinceró sobre su vida amorosa y la relación que mantiene con Carolina Rickenberg, una psicóloga que es 25 años menor que él. A sus 55 años, González compartió detalles sobre cómo comenzó este romance que lo tiene “full enamorado”.

Con su característico sentido del humor, Rodrigo bromeó sobre la diferencia de edad entre ambos, comentando que “ella me conoció en el geriátrico”. Según su relato, Carolina lo vio por primera vez en una función de stand-up, pero él no la recordó en ese momento. “Ella me fue a ver a una función de stand up. Yo no me acuerdo de ella, no la vi”, explicó.

Rodrigo González: “No soy sugar daddy”

Posteriormente, la historia de amor comenzó a desarrollarse a través de las redes sociales, cuando Carolina le escribió un mensaje por Instagram que él tardó en responder. “Le respondí como seis meses después”, recordó el comediante, quien atribuye su conquista a su simpatía. “Yo creo que fue la simpatía, no tengo otra arma de seducción que la simpatía”, dijo entre risas.

El romance, que ya lleva cerca de cuatro años, ha florecido en gran parte gracias a la conexión y “onda” que surgió entre ambos. Sin embargo, Rodrigo fue claro al afirmar que su relación no se basa en cuestiones materiales. “No soy sugar daddy, ella tiene buena situación. De hecho, ella me presta plata a mí”, confesó con humor.

Finalmente, González expresó que está “enamorado de ella, así full enamorado”.