La actriz Pancha Merino ha revelado detalles impactantes sobre uno de los periodos más oscuros de su vida antes de encontrar la felicidad junto a su actual pareja, Andrea Marocchino.

Durante una reciente participación en el programa “Tal Cual“, Merino habló sobre las difíciles experiencias que enfrentó tras su separación del padre de sus hijos, Claudio Labbé, y cómo la llegada del italiano cambió su vida.

La nueva oportunidad al amor de Pancha Merino

Después de su dolorosa separación, Pancha Merino tuvo una segunda oportunidad en el amor cuando conoció a Andrea Marocchino, hijo de Luciano Marocchino.

La actriz y el empresario italiano llevan más de cinco años de relación, y hace casi un año decidieron dar un paso más al comenzar a vivir juntos.

Merino recordó cómo, tras seis años de sufrimiento, finalmente sintió que volvía a ser feliz. “Me sentía agradecida con la vida, no quería morir, quería seguir viviendo“, confesó.

La actriz explicó que conocer a Marocchino no solo le devolvió la fe en el amor, sino también en la vida misma. “Volví a sentirme feliz con la vida“, agregó.

El doloroso pasado que casi la destruye

Pancha Merino no se guardó nada al hablar de los momentos previos a conocer a su actual pareja. La actriz confesó que tras el quiebre de su matrimonio y ser víctima de una millonaria estafa, llegó a un punto en el que se sentía completamente devastada.

“Durante mucho tiempo, me quería poco menos morir, lo único por lo que sabía que no me podía morir era porque tengo tres hijos. Si yo no hubiese tenido hijos, yo me hubiese querido ir“, reveló.

Este periodo oscuro de su vida la dejó con una profunda sensación de fracaso y traición, al haber perdido todo el dinero que había ahorrado y trabajado durante años.

“Me habían robado todo el dinero de mi vida, para el cual había juntado y trabajado. Me sentía traicionada, habían destruido a mi familia. De verdad me quería morir”, confesó con sinceridad.

Para Merino, la llegada de Andrea Marocchino fue un punto de inflexión. “Volví a tener entusiasmo“, señaló, agradeciendo al empresario por su positivismo y alegría de vivir, cualidades que, según la actriz, fueron cruciales para su recuperación emocional.

“De verdad si no llegaba, la vida hubiese sido un infierno para mí y mis niños”, añadió.

Pancha Merino concluyó con un emotivo agradecimiento hacia Marocchino, quien le devolvió la esperanza y la ayudó a reconstruir su vida. “Gracias a Dios llegaste a mi vida. Él me ayudó y volví a sentirme entusiasmada”, cerró la actriz.

