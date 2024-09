Comparte

El matinal Contigo en la Mañana de CHV comenzó la semana con una divertida y poco usual escena protagonizada por la siempre carismática Monserrat Álvarez.

Durante la emisión del lunes, mientras el equipo celebraba la llegada de las Fiestas Patrias, Monse dejó a todos riendo a carcajadas con una inesperada salida de libreto.

Todo comenzó cuando la periodista compartió una anécdota sobre un vestido de huasa que compró hace más de una década.

Con humor, confesó que ya no le quedaba bien debido al paso del tiempo: “Me siento súper bien, estoy contenta con lo que soy, pero no me caben las mismas cosas de hace 16 años”, comentó, arrancando sonrisas de sus compañeros en el set.

El hilarante momento que protagonizó Monserrat Álvarez

Aprovechando la ocasión, el periodista Roberto Cox decidió hacer un comentario con doble sentido, preguntándole si aún le cabían las cosas de Chillán, en clara referencia a los embutidos típicos de la zona.

Sin titubear, Monse respondió con un guiño cómico que desató las risas de todos: “La longaniza me sigue cabiendo, me cabe súper bien”, dijo, agregando rápidamente: “Me cabe en la guata, eso… ¡Cuando me la como!”.

Las risas no se hicieron esperar en el estudio, y desde un móvil, el periodista Francisco Sanfurgo aprovechó el momento para recordar otro incidente televisivo similar.

Comparó el comentario de Monse con uno de Catalina Edwards en Mega durante el 2015, asegurando que lo sucedido en “Contigo en la Mañana” era aún más divertido: “El condoro de Catalina Edwards es nada al lado de esto”, señaló entre carcajadas.

