Natalia Arenita Rodríguez, conocida por su paso en el programa juvenil “Yingo”, vivió un tenso momento con su hija Luisa, que la hizo reflexionar profundamente sobre la culpa que muchas madres sienten en situaciones similares.

A través de su cuenta de Instagram, la exfigura televisiva compartió la experiencia que la tiene preocupada desde entonces.

Según explicó, su bebé sufrió un accidente doméstico al caer de la cama durante la noche. Afortunadamente, Luisa no sufrió heridas graves, pero el incidente dejó a Arenita muy afectada.

“Mi cuerpo está aquí, pero mi mente con ella” – Natalia “Arenita” Rodríguez

En una de sus historias de Instagram, Arenita relató lo sucedido: “Anoche mi bebé se cayó de la cama por primera vez. No le pasó nada grave, pero igual he pensado todo el día en ella. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente con ella”, expresó con evidente angustia.

La publicación no tardó en generar una ola de apoyo por parte de otras madres que han pasado por situaciones similares.

“Gracias a todas las mamitas que me entienden y dan ánimo”, agregó la influencer, visiblemente emocionada por el respaldo recibido.

Natalia también se sinceró acerca de los sentimientos de culpa que la han acompañado tras el accidente de su hija.

“La culpa que uno siente, a pesar de que no fue mi culpa y de nadie. Gracias en serio por todo su apoyo. No me quita la tristeza, pero me hace sentir más acompañada y comprendida”, concluyó.