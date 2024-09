Comparte

Alejandra Fosalba, una de las actrices más queridas de la televisión chilena, sigue brillando a sus 54 años.

Recientemente, en una conversación con Eugenia Lemos para el podcast “Dale Color“, la actriz habló sobre su amor por la moda, los desafíos que ha enfrentado en su carrera y cómo ha sido el proceso de envejecer en pantalla.

Con una trayectoria que abarca más de 30 teleseries, Fosalba se mostró más que satisfecha con su vida y los logros que ha alcanzado.

“Me siento orgullosa de la edad que tengo”, declaró con firmeza, haciendo referencia no solo a su carrera, sino también a su vida personal.

Para ella, los años han sido un reflejo de todo lo que ha conseguido, tanto a nivel profesional como emocional.

“He logrado todo lo que he querido. Desde estudiar teatro, mudarme a Santiago para perseguir mis sueños, hasta formar una familia y ser independiente“, contó con satisfacción.

Envejecer frente a las cámaras

Alejandra también habló sobre la particularidad de envejecer ante los ojos del público. La actriz explicó cómo ha sido verse a sí misma en la pantalla a lo largo de los años, con las cámaras capturando cada cambio en su apariencia.

“Tengo la ventaja de ver cómo envejezco en pantalla. Cada nueva teleserie me muestra cómo van marcándose ciertos rasgos y arrugas, pero lo tomo con calma“, relató.

Al principio, confesó que no era fácil verse en las primeras escenas de cada nueva producción. Sin embargo, con el tiempo aprendió a aceptar esos cambios y a enfocarse en otros aspectos más allá de su imagen.

“En la tercera semana de grabación ya digo ‘ya chao’, y me concentro en lo importante: qué bien quedó la escena”, reveló.

Sus secretos para mantenerse en forma

Además de su carrera actoral, Alejandra Fosalba siempre ha sido admirada por su elegancia y estilo personal, algo que le ha generado tanto admiración como prejuicios.

A lo largo del podcast, compartió algunos de sus secretos de belleza y rutinas para mantenerse activa.

“El orden es fundamental“, destacó, refiriéndose a la importancia de mantener una dieta balanceada y un estilo de vida saludable.

Entre sus tips, Fosalba reveló su amor por el chocolate y cómo lo incorpora a su rutina sin sentir culpa.

“El truco está en saber en qué momento comerlo“, aseguró. También resaltó el rol del ejercicio en su vida, y uno de sus movimientos favoritos es el trabajo en la banana glútea, un músculo que ayuda a levantar los glúteos y que suele ejercitar con pesas.

Una vida sin excesos

Otro de los hábitos clave en su rutina de autocuidado es evitar el alcohol y el tabaco. La actriz recordó una experiencia durante la teleserie “Iorana”, donde tuvo que broncearse para interpretar a un personaje pascuense, lo que la llevó a tomar una decisión que ha mantenido hasta hoy. “Después de eso, bloqueador solar forever”, afirmó con una sonrisa.

Finalmente, Alejandra Fosalba reflexionó sobre lo que significa para ella el paso del tiempo y cómo ha aprendido a aceptarlo con orgullo.

“A mis 54 años, he logrado todo lo que me propuse, y eso es motivo de orgullo. No solo en mi carrera, sino también en mi vida personal“, concluyó con la misma seguridad que la caracteriza.

Si deseas escuchar el episodio completo, puedes encontrarlo en el canal de YouTube de Eugenia Lemos o en Dale Color a través de Spotify.

