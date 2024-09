Comparte

El reality Gran Hermano Chile vivió una de sus jornadas más impactantes luego de la inesperada renuncia de Alexandra “Chama” Méndez, quien dejó la casa por la puerta trasera y sin despedirse de sus compañeros.

La salida de la venezolana tomó por sorpresa a todos, dejando un ambiente cargado de lágrimas y desconcierto.

Manuel Napoli, el participante italiano que mostró interés amoroso por Chama desde el inicio, fue uno de los más afectados por su partida.

La relación entre ambos era una de las más comentadas dentro de la casa, y su abrupto adiós lo dejó devastado. “Se ha caído el mundo“, confesó Napoli, quien ya había anticipado que su estadía sería complicada si Chama decidía irse.

Otro de los rostros que más sufrió con la salida de Méndez fue Michelle Carvalho, quien compartió una estrecha amistad con la venezolana.

La modelo brasileña no pudo contener las lágrimas y expresó su tristeza por la forma en que Chama dejó el programa.

“Lo que más me dejó triste es que no se despidió de nosotros. Si ella no estaba feliz, muy valiente de su parte que haya renunciado por su bienestar“, señaló Carvalho, resaltando la cercanía que ambas habían cultivado en los casi 60 días que compartieron en el encierro.

Las razones detrás de la salida de “Chama”

Ante la confusión generada por la sorpresiva renuncia, la conductora del programa, Diana Bolocco, intervino para aclarar los motivos que llevaron a Chama a tomar esta decisión.

Según explicó la animadora, la venezolana no estaba conforme con una sanción que la enviaba directamente a la placa de nominación. Méndez intentó revertir la medida, pero al no conseguirlo, decidió abandonar el juego.

“Chama no estaba de acuerdo con su sanción, que la llevaba a la placa. Al no lograr que se la quitaran, decidió hablar con su abogado y partir de la competencia“, explicó Bolocco, añadiendo que a Méndez se le ofreció la posibilidad de salir por la puerta principal y despedirse de sus compañeros, opción que ella declinó.

Las renuncias que ha sufrido “Gran Hermano”

Con la renuncia de Alexandra Méndez, ya son cuatro los jugadores que han abandonado el reality de manera voluntaria en esta edición de Gran Hermano Chile.

Antes de ella, lo hicieron Sebastián Ramírez, Iván Cabrera e Íñigo López, todos dejando un vacío que ha marcado profundamente la dinámica del programa.