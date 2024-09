Comparte

Como es sabido, este lunes Camila Power se convirtió en la nueva eliminada del reality “Gran Hermano” y estuvo en el estudio con Diana Bolocco.

En la instancia, le consultaron a la exjugadora por el fugaz romance que tuvo con Sebastián Ramírez en el encierro.

Al comienzo, le preguntaron si es que sentía que su vínculo le trajo problemas en la casa y contestó “obvio. Creo que Sebastián es encantador, de encantar. Tiene una personalidad que seduce”.

Asimismo, reconoció que su lazo con él fue “genuino” y reconoció “yo no tenía ningún tipo de intención de relacionarme con él y la onda que hubo fue genuina en su momento y yo la verdad es que tengo una tendencia a caer en esos juegos”.

Tras ello, contó que antes del programa, tuvo una relación con un hombre malo, por lo que cuando se juntó con Sebastián ella ya tenía las herramientas necesarias para llevarlo.

Las dudas que yo tenía respecto a él…

“En este caso, yo sí creo que tuve las herramientas necesarias, tanto por mí, porque sabía que se estaba viendo, de poner un límite cuando yo vi que Sebastián era agresivo para conmigo”, agregó.

“Las dudas que yo tenía con respecto a él y lo que me preocupaba, yo se lo pregunté y él me lo empezó a ‘aclarar’ y la verdad es que yo hoy no me culpo por haber como brindado ese espacio capaz, sin juicio, pero claro, con perspectiva… Quiere que te diga, una la caga”, aseguró.

Frente a ello, Michael Roldán quiso indagar y le consultó si ella pensó que era “injusto” que la trataran mal por su relación con Sebastián y dijo “absolutamente”.

“Creo que todos y todas tenemos derecho a equivocarnos por nosotros mismos. Y la verdad es que juzgar a otra mujer, en el fondo cae en un cierto juego, creo es bastante poco empático”, añadió.

Finalmente, habló sobre las personas que la trataron de “feminista al peo” y comentó “si es que yo veo que una compañera está metida en un lugar donde capaz peligra o donde no es, yo me acercó y le digo ‘estoy contigo, te puedo ayudar’”.