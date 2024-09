Comparte

Hace solo unos meses, Luis Jiménez y Cote López sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación después de casi 20 años juntos.

La pareja, que se había consolidado como una de las más queridas del espectáculo chileno, confirmó en redes sociales que el quiebre se dio en buenos términos y que no había terceras personas involucradas.

Pese a esto, tan solo una semana después, ambos insinuaron que estaban dándose una nueva oportunidad. Sin embargo, este intento no prosperó y el fin de la relación es ahora definitivo, según las propias palabras del exfutbolista.

Luis Jiménez confirma el divorcio

El jueves pasado, Luis Jiménez, conocido como el “Mago”, se sometió a una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Lejos de esquivar la pregunta, el exjugador de Palestino y la Roja se sinceró sobre su situación sentimental actual.

“Esta es la pregunta que más se repite. Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado, después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio“, explicó Jiménez, confirmando así el quiebre.

Además, descartó cualquier posibilidad de reconciliación, revelando que ya han firmado los papeles de divorcio.

“Para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados“, sentenció.

Los desafíos de Mago Jiménez

En otra de sus respuestas, Jiménez habló sobre cómo ha sido este último año para él, calificándolo como uno de los más difíciles de su vida.

“Ha sido un año súper, súper heavy, con muchos cambios, con muchos nuevos procesos, difícil“, confesó el exfutbolista, dejando claro que la separación y otros proyectos que tenía en mente no resultaron como esperaba.

Pese a las dificultades, se mostró optimista de cara al futuro. “Es como reinventarse, empezar de cero y nada, no es fácil, pero siento que va a salir todo bien“, comentó, dando a entender que está enfocado en salir adelante tanto en lo personal como en lo profesional.

