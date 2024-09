Comparte

Margarita Osorio, alcaldesa de Nogales en la Región de Valparaíso, ha causado revuelo en redes sociales tras anunciar un concurso para ponerle nombre a una muñeca que llevó al Concejo Municipal.

La edil sorprendió a los asistentes al aparecer con el juguete, lo que generó comentarios y críticas en redes sociales.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Osorio explicó el origen de la idea: “Llevé a mi niña, como le digo. Bueno, yo no tuve niñas, mujeres, pero no digan que ando peinando la muñeca como me dijeron algunos. Bueno, si la peinara, la peino yo nomás”, comentó la alcaldesa, en tono distendido, tras la reacción de los concejales.

La polémica aumentó cuando la jefa comunal detalló que su muñeca aún no tenía nombre y decidió hacer un concurso para bautizarla. “Yo le digo ‘Mi Margarita chiquitita’, pero quiero ponerle un nombre, y vamos a hacer un concurso en el Facebook“, explicó.

¿Cuándo será el sorteo que organiza la alcaldesa?

Osorio anunció que el sorteo se realizará en el Día de la Penca, una celebración local que se lleva a cabo antes de las Fiestas Patrias, conocida como “el 18 chico” en la comuna de Nogales. “El que gane, se va a llevar un rico asado para el 18 de septiembre“, añadió la alcaldesa.

Esta particular iniciativa ha generado diversas reacciones, tanto de apoyo como de rechazo.

Algunos usuarios de redes sociales consideran que el concurso es una idea divertida y cercana, mientras que otros creen que es una distracción innecesaria en el contexto de la gestión municipal.

El “Día de la Penca” y la cultura local

El Día de la Penca es una tradición especial en Nogales, donde los vecinos celebran de manera anticipada las Fiestas Patrias con música, comidas típicas y actividades para toda la familia.

Aquí puedes ver el registro que compartió: