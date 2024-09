Comparte

Recientemente, Fran Maira participó como invitada en el programa “Sin Editar” y habló con Pamela Díaz de diferentes temas.

Como era de esperarse, la “fiera” le preguntó a la modelo sobre su distanciamiento con Oriana Marzoli.

Esto, porque en la transmisión de “¿Ganar o servir?” se pudo ver que las jugadoras eran muy amigas y luego, a la española-venezolana no le gustaba la relación de Fran con Austin y comenzaron a distanciarse.

Asimismo, también se creía que Fran se alejó de Oriana cuando Pamela Díaz ingresó al encierro, sin embargo, ella aclaró que no fue así.

“Dijeron que casi que tú te habías alejado de la Oriana por mí y eso nunca fue así”, le comentó Pamela a la intérprete de “Amiga ya mató”.

Frente a ello, Fran explicó los motivos por los que decidió dejar de juntarse con la chica reality.

“Yo me alejé de ella antes de que tú llegaras, cuando ella me dijo que se iba a meter igual en mi relación​​ y ahí yo dije, para qué quiero una amiga así, y me empecé a alejar”, detalló.

En la misma línea, sostuvo que no le han llegado malos comentarios por su participación en el programa, sin embargo, reveló que algunos fanáticos de Oriana la tildan de “desleal”.

“No me llegaron malos comentarios, pero bueno, las fanáticas de ella me decían ‘desleal’, pero me importa un pi… estoy en otra, en otro momento”, cerró Fran Maira.