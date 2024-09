Comparte

Julio César Rodríguez vivió una angustiante noche el pasado lunes tras sufrir una encerrona en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

El conductor de “Contigo en la Mañana” fue asaltado por un grupo de delincuentes que lo apuntaron con un arma en la cabeza, llevándose su vehículo, su teléfono celular y una mochila con pertenencias y documentos personales.

El hecho ocurrió en la calle El Rosal, cuando Rodríguez regresaba de visitar a una persona. En conversación con Chilevisión, el periodista detalló cómo ocurrieron los hechos.

“Tenía que devolverme hacia Vespucio, hacer una maniobra, y ahí se ponen (los delincuentes)“, relató.

Julio César Rodríguez pensó que lo estaban saludando

Julio César contó que cuatro sujetos llegaron en un vehículo para interceptarlo. En primera instancia, pensó que lo estaban saludando y bajó la velocidad, sin imaginar lo que ocurriría después.

“Fue una situación bastante ridícula, pensé que me estaban saludando, los saludé, bajé la velocidad, y más allá, en un aparte que había que frenar, se bajaron con pistola“, recordó.

El conductor tomó rápidamente la decisión de no resistirse. “Cuando vi la pistola dije ‘para qué voy a acelerar’“, señaló.

Aunque en otras ocasiones había logrado escapar de situaciones similares, en esta ocasión decidió entregar el vehículo inmediatamente.

“Es la cuarta encerrona que me hacen” – JC Rodríguez

Rodríguez confesó que ya había enfrentado tres encerronas anteriores, de las cuales había salido ileso, optando por escapar en lugar de entregar sus pertenencias.

“Si tengo la opción, parto. Si no tengo opción, entrego“, afirmó el periodista, quien decidió no poner en riesgo su vida esta vez. “No me dieron ni un golpe, para qué voy a mentir. La pistola no más me la ponían“, relató.

Tras el robo, dos de los delincuentes escaparon en el automóvil en el que habían llegado, mientras que los otros se llevaron el vehículo de Rodríguez.

El comunicador volvió a la casa que había visitado para denunciar el asalto y realizar los trámites correspondientes.

Hasta el momento, Carabineros no se ha pronunciado sobre el incidente, pero Julio César presentó la denuncia en la Cuarta Comisaría de Maipú, donde se investiga lo sucedido.

