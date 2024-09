Comparte

La ex participante del reality Gran Hermano, Trinidad Cerda, ha sido nuevamente el centro de atención al revelar detalles personales en una reciente entrevista para el podcast “Tamos al aire“, de Tevex Televisión.

En una conversación sincera, la influencer no solo confirmó su ruptura con Gonzalo Quijada, su expareja y reconocido skater, sino que también lanzó críticas a un viejo conocido del reality, Sebastián Ramírez.

Trinidad Cerda y el fin de su relación con Gonzalo Quijada

Durante la entrevista, Trinidad fue clara al expresar que la decisión de separarse fue tomada de forma consciente y desde el cariño que aún siente por su ex.

“Decidí separarme del skater, pero lo quiero mucho, no descarto reencontrarnos“, comentó la joven, dejando en claro que su vínculo con Quijada no terminó en malos términos.

A pesar de esto, Cerda hizo hincapié en que está en un momento de su vida donde prefiere la soledad y la introspección.

“Ahora elijo estar sola, necesito tiempo para mí y disfrutarlo. Estamos en momentos distintos“, agregó la ex “Gran Hermano”, quien parece estar enfocada en su bienestar personal.

Críticas directas a Sebastián Ramírez

Por otro lado, Sebastián Ramírez no se salvó de las declaraciones de Trinidad. La influencer dejó claro su descontento con la actitud del exparticipante del reality, criticando su comportamiento tanto dentro como fuera de la casa televisiva.

“Es una persona que no me importa, no es un personaje cuando entra a un reality, es así en la vida real“, afirmó Cerda.

Sus palabras reflejaron la opinión que tiene sobre la polémica personalidad de Ramírez, a quien describió como alguien que “daña y no le importa nada“.

En este sentido, Trinidad comentó que aunque Ramírez puede ser simpático en ciertas ocasiones, “no nos podemos olvidar que es una persona que daña y cómo vas a relacionarte con alguien así“.

A pesar de estas tensiones y la reciente ruptura, Trinidad no cierra las puertas a la televisión.

La exparticipante del reality confesó que ha recibido varias ofertas de canales de TV para regresar a algún formato de este tipo.

“Constantemente me están llamando con propuestas“, señaló, dejando abierta la posibilidad de verla nuevamente en las pantallas.

Aquí puedes revisar el programa completo: