El drama en Ganar o Servir no se detiene, y esta vez los protagonistas son Gala Caldirola y Rai Cerda.

En medio de una noche de fiesta, la situación se salió de control luego de que surgieran rumores que terminaron en una tensa discusión entre ambos.

Todo comenzó cuando Oriana Marzoli le preguntó a Gala y al recién ingresado Pancho Rodríguez si había existido algún amorío previo al encierro.

Ambos negaron cualquier tipo de relación, pero el verdadero conflicto estalló minutos después.

Según la humorista Botota Box, Raimundo Cerda habría hecho un comentario insinuando que necesitaba la llegada de otro hombre para mantenerse motivado dentro del reality.

Este supuesto comentario no fue bien recibido por Gala Caldirola, quien se defendió de inmediato.

“Eso no es cierto, yo no necesito de nadie para estar aquí“, replicó la española, visiblemente afectada. Además, acusó que los rumores habían sido fomentados por Luis Mateucci, quien habría comenzado el cahuín en cuestión.

Gala Caldirola rompe en llanto y se enfrenta a Raimundo Cerda

Luego del incómodo momento, Gala abandonó la fiesta y se refugió en su habitación, donde no pudo contener las lágrimas.

Pangal Andrade, en un intento por calmar las aguas, convenció a Rai de hablar con ella para aclarar lo sucedido. Sin embargo, el reencuentro entre ambos no fue para nada pacífico.

Enfrentada, Gala le reprochó a Rai por haberla expuesto delante de todos sin confirmar la veracidad de los rumores.

“No puedo creer que me hagas esto, exponiéndome con algo que no es ni siquiera verdad“, le dijo, visiblemente molesta.

A pesar de que Rai intentó defenderse argumentando que no fue su intención hacerla sentir mal, las tensiones continuaron. Gala cerró el cruce con una contundente frase: “Sigue haciendo tu juego, no te voy a dar nunca más la posibilidad de hacerme sentir mal”.

Los rumores que desencadenaron la discusión

La situación escaló aún más cuando Luis Mateucci defendió su versión, asegurando que fue Rai quien había escuchado esos comentarios de parte de Gala.

“El Rai lo escuchó, no lo inventé yo”, señaló Luis, dando a entender que sus palabras no eran simples chismes.

Según Mateucci, Gala habría mencionado que con la llegada de un nuevo participante, las cosas mejorarían para ella y Faloon Larraguibel en la competencia.

Rai, por su parte, le confesó a Pangal que efectivamente esas fueron las palabras que él también entendió de la española, aunque no pretendía generar este escándalo.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: