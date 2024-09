Comparte

Recientemente, se dio a conocer que el reconocido youtuber Luisito Comunica fue arrestado en República Dominicana.

Todo esto, porque el creador de contenidos grabó sin los permisos pertinentes en el Metro del país mencionado anteriormente.

En tanto, Luisito tras el altercado, le comunicó a sus seguidores que estaría bien y que sacaron todo de “proporciones”.

“Todo bien. Veo que muchas noticias lo están sacando de proporción. Todo en orden, solo que estaba yo grabando ahí en el metro y al parecer no se puede”, comenzó diciendo.

“Escaló a un nivel que no me imaginaba, que nadie se imaginaba, me sacó la macana y todo”, añadió.

Tras ello, dejó en claro que a pesar de la detención, le estaría gustando mucho el país caribeño “llevo 48 horas en RD y ya ha pasado de todo. Gran sitio, me está encantando”.