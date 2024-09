Comparte

Pamela Díaz, conocida por no tener pelos en la lengua, volvió a dar de qué hablar este jueves en el programa “Hay que decirlo” de Canal 13.

Durante la transmisión en vivo, La Fiera dejó a todos descolocados al hacer una inesperada revelación sobre su vida amorosa.

Sin previo aviso, Díaz soltó una declaración que tomó por sorpresa a sus compañeros de panel, encabezado por Nacho Gutiérrez. “Yo sé que me voy a casar”, afirmó con seguridad, provocando un revuelo inmediato entre los presentes.

Pamela Díaz y sus declaraciones: “Todavía no encuentro a la persona”

Aunque su afirmación fue contundente, la modelo aclaró que aún no ha encontrado al afortunado. “Yo sé que me voy a casar, pero todavía no encuentro a la persona. Pero tranquilo, porque lo voy a lograr”, agregó con su característico sentido del humor.

Esta confesión generó risas, pero también dejó en el aire la duda sobre si ya tiene a alguien en mente.

Aprovechando el momento, Pamela compartió una reflexión más profunda y vinculó su futuro casamiento a un eclipse astrológico que ocurrirá el 17 de septiembre.

“Los que somos piscis sabemos que va a haber mucha energía positiva. Hay que decretar y soltar. Entonces decreté que me voy a casar”, explicó con convicción, desatando aún más curiosidad entre los televidentes.

Una boda diferente

Lejos de querer repetir su mediática boda con el exfutbolista Manuel Neira, Pamela dejó claro que su próxima boda será muy diferente.

“Esto va a ser un ritual. Va a ser en ciudad y playa, porque voy a hacer dos”, reveló, sorprendiendo nuevamente al panel.

Cuando fue consultada sobre si consideraría vender los derechos de su boda, como lo hizo en su primer matrimonio, la ex “Tierra Brava” fue categórica: “No, porque con la persona que me voy a casar no está en televisión”, respondió tajante.

