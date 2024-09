Comparte

En el reciente episodio de su programa “Hay Que Decirlo” en Canal 13, Pamela Díaz no se guardó nada y lanzó duras críticas hacia la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego de que esta fuera reformalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Durante la audiencia de este viernes, se determinó que Barriga deberá cumplir con arresto domiciliario total, mientras se espera una audiencia de revisión de cautelares programada para el 29 de octubre, donde se definirá si la exjefa comunal enfrentará prisión preventiva.

Pamela Díaz arremete contra Cathy Barriga

Al comentar las declaraciones de Cathy Barriga, quien expresó sentirse “cansada” tras su comparecencia ante la justicia, Pamela Díaz no dudó en enviarle un mensaje directo. “Primero, quiero decirle a Cathy que se ve muy guapa, que creo que no está tan cansada. Con el abrigo y su boca, está increíble para ir a tribunales”, ironizó Díaz en su programa.

Pamela continuó su arremetida sugiriendo que Barriga disfruta de la atención mediática que generan sus problemas judiciales. “Yo siento que a Cathy esto, más allá de un tema que familiarmente debe perjudicar en un momento, yo creo que ella de verdad lo goza. Estas situaciones le encantan”, afirmó.

Las críticas por el supuesto “cansancio”

La tensión aumentó cuando se revisó un video donde Barriga, desde su auto, afirmó sentirse “agotada” por la nueva reformalización, y que esta coincidía con fechas especiales como las Fiestas Patrias. Ante estas palabras, Díaz no dudó en responder de manera contundente: “A mí me molesta un poco cuando dice que está cansada. Cansada está la gente que se levanta a las 5 de la mañana, amiga. Y que trabaja, que llega a las 9 de la noche, que no puede ver a los hijos, que tiene que juntar las lucas”.

La conductora del programa cerró su intervención enviando un mensaje directo a Barriga: “Usted está en su casa y por sus actos, no es por nosotros ni por nuestra culpa”. Las declaraciones de Pamela Díaz rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde se abrió el debate sobre la situación judicial de la exalcaldesa y las palabras de la animadora.

La exalcaldesa de Maipú enfrenta serias acusaciones de fraude al fisco y falsificación de documentos públicos, las cuales surgieron tras una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad. La ex jefa comunal deberá permanecer bajo arresto domiciliario hasta que se defina su situación judicial el próximo 29 de octubre.