Durante las últimas horas, el reconocido periodista Julio César Rodríguez ha estado en el centro de la atención mediática, pero esta vez no por sus intervenciones en el matinal de CHV, sino por una situación relacionada con su vida personal.

El animador fue captado en la Fonda Fiebre del Memo, un popular evento realizado el pasado fin de semana en Malloco, en compañía de una misteriosa mujer rubia.

Las imágenes fueron difundidas por la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, quien, fiel a su estilo, compartió los detalles en sus redes sociales.

“Ya partió el 18 para los famosillos. Ayer vieron a JC con una rubia en la Fonda Fiebre del Memo“, comentó Gutiérrez, encendiendo las especulaciones.

En el video se puede ver al conductor de televisión disfrutando de la música junto a la desconocida mujer, con quien intercambió algunos cariñosos abrazos.

Este registro rápidamente generó rumores de un posible romance, sobre todo porque JC no ha realizado declaraciones al respecto hasta el momento.

¿Quién es la mujer que se mostró junto a Julio César Rodríguez?

Sin embargo, este lunes apareció un revelador antecedente que podría agregar más información sobre el encuentro.

La influencer Naya Fácil, conocida por su estilo desinhibido en redes sociales, también estuvo presente en el evento y tuvo una breve interacción con Rodríguez.

En sus redes, Naya contó que JC se acercó a saludarla de manera cordial, pero lo más llamativo fue el comportamiento de la mujer que acompañaba al periodista.

“Estaba con una señora equis, una señora rubia que no conozco, y Julio se acercó a saludarme. Todo bien, pero de repente la señora llega, me toca el hombro y me dice: ‘tranquila, yo no soy celosa’”, relató la influencer, entre risas.

Aunque la conversación fue breve, Naya no dudó en bromear sobre la situación, dejando entrever que la actitud de la acompañante de Rodríguez podría tener un toque de “celos”.

“De verdad, terrible tóxica. Solo estábamos hablando y me dijo eso“, agregó la influencer sobre esta interacción.

Para cerrar su relato, Naya hizo una inesperada reflexión: “Ahora que lo pienso, quizás sí, la señora que me dijo eso… igual me lo comería, viéndolo ayer un poco más de cerca, quizás sí”, dijo, generando aún más comentarios en el ciberespacio.

Aquí puedes ver el registro que compartió Cecilia Gutiérrez: