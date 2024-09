Este fin de semana, Shakira protagonizó un incómodo momento mientras disfrutaba de una noche de fiesta en una discoteca de Miami.

La cantante colombiana, que organizó un evento especial para celebrar el lanzamiento de su nueva canción “Soltera”, fue captada mientras bailaba en un escenario rodeada de amigos y celebridades.

Shakira, conocida por sus icónicos movimientos de cadera, lucía un sensual vestido que resaltaba su figura.

Entre los invitados de la fiesta se encontraban famosas como Anitta, Danna Paola y Lele Pons, quienes también disfrutaban del ambiente festivo.

Sin embargo, la velada dio un giro inesperado cuando la cantante notó un comportamiento inapropiado por parte de uno de los asistentes.

Un fan intentó grabar debajo de su vestido, lo que provocó que Shakira detuviera su baile de inmediato.

En el video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se puede ver a la artista ajustándose el vestido y señalando a la persona que estaba realizando la grabación para que parara.

A pesar de intentar continuar con su baile, la incomodidad de la situación fue evidente. Shakira decidió bajarse del escenario poco después del incidente.

Su amiga, la cantante brasileña Anitta, que estaba cerca del escenario, se acercó para preguntarle si estaba bien, mostrando preocupación por lo sucedido.

El video del momento circuló rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su malestar ante la situación que vivió la estrella colombiana.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL