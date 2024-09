Comparte

La cantante Carolina Molina, conocida como la ‘Rancherita’, se sinceró sobre un episodio personal que marcó su vida: la pérdida de un embarazo cuando tenía solo 19 años. Además, la exintegrante de “Rojo” compartió sus reflexiones sobre la maternidad y cómo ha procesado esa experiencia a lo largo del tiempo.

En entrevista con La Cuarta, ‘La Rancherita’ recordó el momento en que sufrió la pérdida, explicando que fue una sorpresa, ya que desconocía que estaba embarazada. “No alcancé a saberlo, ni a encariñarme”, señaló Molina. “A los 19 años tuve una pérdida. Ahora esa criatura tendría 23 años”, agregó, relatando que en ese entonces era gimnasta olímpica y seguía compitiendo a nivel regional. Fue durante uno de esos entrenamientos que, sin saber de su estado, sufrió golpes que terminaron en el triste desenlace.

Molina confesó que la noticia la tomó por sorpresa. “Me dijeron en el hospital: ‘Usted tuvo una pérdida’. Mi reacción fue de susto, porque mis papás no sabían ni siquiera que yo ya no era virgen. Fue un momento complicado para mí, y no alcancé a darme cuenta de lo que estaba ocurriendo”, contó.

La cantante también habló sobre los sentimientos de culpa que la acompañaron tras este evento. “Sentía que cada cosa mala que me pasaba en la vida era por no haber tenido la precaución o el cuidado”, reveló. Sin embargo, con el tiempo, logró hacer las paces con esa experiencia. “Aprendí a pedir perdón a esa ‘energía’ que iba a existir y no existió por mis descuidos”, reflexionó la intérprete.

A pesar de la experiencia dolorosa, Carolina Molina aseguró que la maternidad sigue siendo algo que le interesa. Aunque aún no ha tenido hijos, afirma que lo enfrenta con tranquilidad. “No he tenido la bendición de ser madre, pero tampoco es algo que me quite el sueño”, confesó. La artista agregó que si llegara a ser madre, le gustaría que fuera con la persona adecuada: “Ojalá con el hombre ideal, no perfecto, pero ideal”, expresó.

Finalmente, Molina compartió su deseo de vivir la maternidad en un entorno tradicional. “Dentro de mis valores está la idea de formar una familia y estar casada con el papá de mi hijo, seguir juntos hasta ser abuelitos. No me gustaría criar a un hijo separados”, concluyó