La destacada actriz Anita Reeves reveló que padece de ‘temblor esencial’, enfermedad con la que convive desde sus 30 años.

La reconocida intérprete fue la invitada del nuevo capítulo de “De tú a tú“ (Canal 13), donde conversó con Martín Cárcamo sobre diferentes momentos de su vida personal y profesional. En la entrevista, Reeves abordó temas como su infancia, la pérdida de sus padres y un trastorno que ha enfrentado durante más de 40 años.

Durante la conversación, la actriz reveló que su padre falleció un mes antes de su nacimiento a causa de un cáncer, mientras que su madre murió también de cáncer a la edad de 50 años. “Enfermedad que yo no quiero tener, porque he heredado puras leseras. Heredar el cáncer sería como otra lata”, confesó Reeves, dejando entrever su temor hacia la enfermedad que arrebató la vida de sus padres.

Anita Reeves y su temblor esencial: “Soy telúrica, igual que Chile”

En uno de los momentos más reveladores del programa, Anita Reeves explicó que desde sus 30 años padece de “temblor esencial”, un trastorno del movimiento que afecta sus manos y cabeza. La actriz comentó que muchas personas confunden el temblor con Parkinson, pero aclaró que se trata de una condición diferente. “El temblor esencial es una cosa que nadie sabe qué es, por eso se llama temblor esencial, para ponerle un nombre bonito”, explicó, revelando que heredó el trastorno de un tío por parte de su madre.

A pesar de lo incómodo que puede resultar, Reeves ha aprendido a convivir con el trastorno: “Ya después decidí que era telúrica y que qué iba a hacer, soy telúrica, vivo en un país telúrico”, comentó con humor.

El temblor esencial, según explicó la actriz, se manifiesta de manera irregular y afecta principalmente las manos y la cabeza. A pesar de la condición, Reeves ha optado por no darle demasiada importancia: “Ya no le doy bola. Qué lata, imagínate, me voy a poner a pensar ‘ay, qué horror, que me tiembla aquí’”, aseguró.

El temblor esencial, según la BBC, es un trastorno del movimiento causado por una disfunción en los circuitos neuronales implicados en el control del movimiento. Aunque la actriz lleva más de 40 años viviendo con este trastorno, ha mantenido una actitud positiva, sentenciando: “Tengo ‘temblor esencial’ y se acabó”.