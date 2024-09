Anto Bosman renace en la música con su primer disco “Antología”

Comparte

Este miércoles, Anto Bosman, reconocida por su papel en “Pacto de Sangre”, da un paso crucial en su carrera artística con el lanzamiento de su primer disco, titulado “Antología”. A los 28 años, la actriz y cantante se sumerge completamente en el mundo de la música, afirmando que este proyecto marca su verdadero renacer como artista.

“Hoy creo que Anto Bosman recién va a nacer con este disco”, confesó la artista, quien desde 2020 ha ido ganando terreno en la escena musical chilena con varios sencillos y un EP. “Antología” no solo es su primer álbum completo, sino también una obra muy personal, donde refleja su evolución tanto en lo profesional como en lo emocional.

Un álbum lleno de inspiración

El disco cuenta con 10 canciones, de las cuales 6 son inéditas. En cuanto a la inspiración detrás de “Antología”, Bosman explicó que todo el concepto está basado en la famosa pintura “El nacimiento de Venus” de Botticelli. “Es mi obra de arte favorita y lo que representa para mí es lo que quise mostrar en este disco: el renacimiento de una nueva Anto, más madura y clara en su propuesta artística”, afirmó la cantante.

Anto también reveló que este álbum le permitió reconectarse con los géneros musicales que más la apasionan desde niña, como el R&B y el pop, a los que ha añadido influencias contemporáneas como el afro y el trap. En cuanto a sus referentes, menciona a artistas que van desde Rihanna y Ne-Yo, hasta talentos más actuales como SZA, H.E.R y Jorja Smith.

Un viaje personal y profundo

Para quienes sigan su carrera, “Antología” no solo será un álbum, sino una experiencia emocional. “Hay muchas referencias a mi vida personal y a mi historia. El público verá a una Anto vulnerable, empoderada y soñadora a la vez”, confesó. El disco pretende ser un reflejo de los altos y bajos que ha vivido, consolidándose como su trabajo más importante hasta la fecha.

Además de su enfoque musical, Bosman destacó que trabajó arduamente en los aspectos visuales del disco. “Todo tiene un por qué y un para qué, pero no será tan fácil de entender. Eso es lo que más me entusiasma: que la gente pueda sacar sus propias conclusiones”, dijo, refiriéndose al simbolismo detrás de cada elemento.

Un sueño hecho realidad

Sobre el proceso de creación de su primer álbum, Anto no oculta la emoción de haberlo realizado. “El sueño de todo artista es tener su propio disco, y hacerlo fue un regalo para mí misma”, explicó. Este proyecto no solo representa su crecimiento como cantante, sino también su consolidación en la música, una faceta que ha trabajado arduamente durante los últimos años. “Siento que por fin pude conectar con lo que me hace realmente feliz, con lo que vibro y con lo que quiero hacer”, concluyó.

Con canciones como “Otra noche” y “Hielo”, que ya han conquistado al público, y con nominaciones en los Premios MUSA y los Premios Pulsar, Bosman se posiciona como una artista emergente con una proyección sólida. “Antología” llega para marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera, una que promete sorprender y emocionar.