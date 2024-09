Comparte

Las tensiones en el reality “¿Ganar o Servir?” no paran de aumentar, y esta vez, Pancho Rodríguez y Luis Mateucci apuntaron directamente contra el deportista Pangal Andrade.

Los exintegrantes de “Calle 7” y “¿Volverías con tu ex?“, respectivamente, no se guardaron nada al referirse a su compañero en la casona, desatando un nuevo conflicto dentro del programa.

La rivalidad entre Pancho y Pangal ha ido creciendo desde la llegada del primero al reality. Las fricciones fueron evidentes en su último enfrentamiento durante el “Cara a Cara”, cuando Rodríguez criticó a Andrade por no felicitar a Facundo González tras una competencia.

“La victoria es más limpia cuando uno felicita también a sus compañeros”, le reprochó Pancho, a lo que Pangal respondió de forma irónica: “¡Puta, qué eres correcto, hueón. Bien!“

Pero la tensión escaló rápidamente cuando Pangal acusó a Pancho de hacer trampa en el juego. Rodríguez, lejos de quedarse callado, le lanzó: “Yo no dependo solo de mi ego. Tú eres solo ego“.

Luis Mateucci y Pancho Rodríguez critican a Pangal Andrade

Ahora, Pancho Rodríguez encontró un aliado en Luis Mateucci para desahogarse sobre Pangal. Durante una conversación en el patio de la casona, ambos criticaron abiertamente la actitud del deportista del Cajón del Maipo.

“El otro está mal, mal”, expresó el argentino, a lo que Pancho agregó que Andrade no lo tomaba en cuenta en las interacciones del grupo.

“Está callado, no me mira, nada. No me dirige la palabra. Yo creo que me está odiando con su vida ese hueón“, aseguró Rodríguez, dejando claro que la distancia entre ellos es evidente.

Por su parte, Luis Mateucci coincidió con la percepción de Pancho y señaló que la actitud de Pangal podría deberse a que no soporta cuando no le dan la razón.

“¿Y por qué te odia? Porque no le dices lo que él quiere escuchar. Eso solamente, no es que tú le hiciste algo y es lo mismo que me pasó a mí“, comentó el argentino, haciendo referencia a sus propios roces con Andrade.

“Él siempre quiere ser solo él”

La conversación entre los dos no terminó ahí. Mateucci lanzó un fuerte comentario sobre Pangal, advirtiendo que el deportista podría buscar reconciliarse con Pancho en algún momento, pero solo por conveniencia.

“Ese hueón va a intentar acercarse a ti ahora, porque no va a querer tener dos enemigos. Creo que el problema de este hueón es que él siempre quiere ser solo él y nadie más“, concluyó el argentino, sugiriendo que Andrade busca destacar sin permitir que otros brillen a su lado.