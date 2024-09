Comparte

Recientemente, Vale Roth participó como invitada en el programa “Hay que decirlo!” y habló sobre su nueva vida.

Esto, porque la bailarina ya se convirtió en madre y además, está casada con el odontólogo Miguel de la Fuente.

Bajo ese contexto, Vale se sinceró sobre la forma en la que su marido la enamoró.

En tanto, precisó que ella antes de él, acostumbraba a tener vínculos violentos y tóxicos, y Miguel le mostró todo lo contrario.

“Es bueno, me trata con una pinza, nunca me ha dicho ni un garabato ni nada, no me levanta el tono”, comenzó diciendo.

“Siempre he sido de relaciones medias tóxicas y acá nada”, aseguró.

Finalmente, continuó con los halagos para su esposo y recalcó que él logra sacar lo mejor de ella.