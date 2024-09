Comparte

Este sábado 28 de septiembre, después de “Teletrece central”, debutará una nueva temporada del espacio “Siempre hay un chileno”, liderado por Marcelo Kiwi, quien conversa y muestra las vidas, aventuras y desventuras de compatriotas por el mundo, descubriendo, de paso, ciudades, rincones y grandes lugares en el extranjero.

Esta sexta temporada viene cargada de sorpresas y emociones, porque por primera vez en sus años de transmisión, el espacio llegará a Australia y Nueva Zelanda. Destinos que eran muy solicitados por los seguidores del programa y también por las comunidades chilenas que viven en estos países. Es así como “Siempre hay un chileno” se convierte en el programa que ha recorrido los cinco continentes.

Las novedades para esta sexta temporada seguirán ligadas a increíbles historias de vida, con costumbres que sorprenderán y que mostrarán maneras de vivir la vida completamente distintas a lo que se ha visto en televisión. Esto en grandes ciudades como Nueva York, Madrid y Milán, y en particulares países como Vietnam, Egipto y la isla de Aruba en el Caribe, junto con otras urbes que llaman la atención de los chilenos, como Toronto y Edimburgo.

Marcelo Kiwi, el líder de “Siempre hay un chileno”, se encuentra feliz con el éxito de este proyecto y señala que “es un programa cercano, real, divertido y emocionante, y todo eso con elementos súper simples que logran una conexión profunda con la gente”.

También recalca, “lo más importante, son los chilenos que conocemos en cada rincón del mundo. Son personas normales, que decidieron perseguir sus sueños lejos de casa, y creo que eso genera una identificación súper fuerte con nuestra audiencia. Todos podemos vernos reflejados en sus historias, y eso lo hace especial”.

Este reconocido proyecto del Área de Entretención y Cultura del 13 ya ha visitado, contando todas sus temporadas, ciudades icónicas como Londres, Tokio y París, y países exóticos como India, Tailandia, Japón y Singapur. Ello, además de recorrer urbes como Dublín, Miami y Berlín, junto a países nórdicos de Europa como Suecia y Finlandia.

Todo esto hace que “Siempre hay un chileno” tenga a su haber un total de 53 países visitados, 445.000 kilómetros recorridos equivalentes a dar 10 veces la vuelta al planeta y 233 participantes entrevistados en 69 episodios desde que se iniciara el programa, en el año 2017.

En este sexto ciclo de “Siempre hay un chileno”, los números sólo aumentan, con casi 90 mil kilómetros recorridos, lo que equivale a dar más de dos veces la vuelta completa a la Tierra, 12 países visitados, 22 ciudades concurridas, 18 viajes en avión y 90 horas de vuelo, además de 36 chilenos entrevistados en 140 días de rodaje.

En esta nueva entrega, el programa llegará a lugares nunca antes visitados, como son Australia, Nueva Zelanda y Canadá. En relación a esto, su creador, Marcelo Kiwi, comenta que “eran destinos que hacía tiempo queríamos visitar. Y nos llamó la atención la gran cantidad de chilenos que viven en estos países”. Y agrega, por ejemplo, que “en Australia sobresale su calidad de vida, la conexión con la playa y con la naturaleza salvaje”.

En tanto, en Nueva Zelanda, Marcelo tuvo divertidas experiencias: “me reí mucho con lo de los ‘kiwis’, porque todo allá es kiwi: gasolinera kiwi, bancos kiwi… hasta hay calles que se llaman kiwi. Me sentí muy en casa”. Por otro lado, de Canadá el realizador recalca que “es un país de muchas oportunidades y donde la calidad de vida es impresionante”.

Quisimos mostrar una cara distinta

Otra de las novedades que trae el programa este 2024 será que por primera vez grabaron en reconocidas ciudades como Madrid y Nueva York con otro enfoque. “Quisimos mostrar una cara distinta, más alternativa, a través de los chilenos que viven ahí y se dedican a cosas súper variadas, desde cantantes de ópera y bandas de heavy metal hasta restaurantes chilenos y guías turísticos. Son historias únicas que nos revelarán esos secretos especiales que estas ciudades esconden”, adelanta Marcelo Kiwi.

Uno de los cambios que ha tenido “Siempre hay un chileno” durante los años es que su conductor, creador y director Marcelo Kiwi comenzó a aparecer en cámara desde hace dos temporadas. Acerca de esto, el audiovisual revela que “es muy loco que me reconozcan en la calle. No estaba acostumbrado a eso, pero ha sido muy divertido. A veces me pasa en lugares inesperados, como en Vietnam, Nueva York, o en las cataratas del Niágara, que la gente se acerca, me pide fotos, me cuenta qué es lo que más les gusta del programa, y es algo súper gratificante”.

“Esta experiencia me da una visión más cercana de lo que está generando el programa, y creo que eso ayuda mucho a seguir conectando con la audiencia”, puntualiza Kiwi.

“Siempre hay un chileno” debuta con su sexta temporada este sábado 28 de septiembre después de “Teletrece central”, por las pantallas del 13 y 13Go.