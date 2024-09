Comparte

Como es sabido, Cami Andrade y Michelle Carvalho se hicieron muy cercanas en el encierro de “Gran Hermano”.

Sin embargo, al comienzo la brasileña la interpeló por su polémico vínculo amoroso con Francisco Kaminski y además, habló de ella a sus espaldas.

Bajo ese contexto, desde FM Dos le preguntaron a Andrade si ahora que está afuera y ha podido ver todo, habría posibilidad de tener una amistad con la modelo.

“No lo sé, yo no lo tengo tan claro. Lo que sí, me gustaría conversar con ella, tener una buena relación”, comenzó diciendo.

Asimismo, se refirió a lo que ha dicho Michelle sobre ella “yo creo que los dichos que me mostraron a mi, hacen relación un poco a la impulsividad, porque Michelle igual es como arrebatada y llega y dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro. Pero considero que tiene un corazón de abuela y se lo dije en más de alguna oportunidad”.

“Y como siempre, una humilde opinión cuando ella me pedía, yo le decía: “mira estos aspectos hay que mejorarlos, sin saber que había dicho esos comentarios que fueron más al comienzo, cuando nosotras no teníamos una relación, lo que no quita obviamente que te de lata”, reconoció.

En la misma línea, recordó que cuando dejó la casa, Carvalho le pidió que no se dejara llevar por lo que vea afuera.

Finalmente, Andrade recalcó que debe conversar con ella cuando salga y ahí ver si tendrán una relación de amistad.

“No sé si vamos a establecer una amistad. Para mi, la palabra amistad es super heavy, es super contundente. Lo que sí o sí va a pasar es una conversación. Si es que ambas partes lo queremos”, cerró.