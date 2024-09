Gissella Gallardo sorprende con confesión sobre José Luis Repenning: "A mí también me gusta"

Comparte

En la más reciente emisión del programa “Sígueme” de TV+, la panelista Gissella Gallardo dejó a todos boquiabiertos con una inesperada confesión sobre el popular periodista José Luis Repenning.

La declaración se dio en medio de una conversación sobre la amistad entre Repenning y su colega Priscilla Vargas, relación que siempre ha generado rumores y especulaciones.

Todo comenzó cuando el periodista Michael Roldán reveló detalles de una charla que había tenido con Repenning, en la que el comunicador mencionó su último viaje en familia a Orlando, acompañado de Priscilla Vargas.

A pesar de los años de cercanía entre ambos, Roldán aseguró que no hay nada romántico entre los periodistas, lo que desató la curiosidad en el set.

La inesperada confesión de Gissella Gallardo sobre José Luis Repenning

En ese momento, Camila Campos comentó lo “estupendo” que es Repenning, lo que provocó una sorprendente confesión de Gissella Gallardo, quien no dudó en sumarse a los elogios.

“A mí también me gusta, me gusta mucho“, reveló Gallardo, dejando a sus compañeros con una mezcla de sorpresa y risas.

La declaración no pasó desapercibida, especialmente considerando que Gallardo, exesposa del exfutbolista Mauricio Pinilla, ha sido una figura en constante atención mediática desde su separación.

Daniela Aránguiz, una de las panelistas presentes, no tardó en bromear al respecto, preguntándole a Gallardo si se estaba “candidateando” para algo más con el periodista de Canal 13.

¿Una propuesta encubierta?

Gallardo no solo dejó la confesión al aire, sino que continuó con un comentario que dio pie a más especulaciones. “Ya que él no tiene nada y viaja, y yo no tengo nada y viajo…“, dijo entre risas, lo que arrancó un espontáneo “¿te estás candidateando?” por parte de Aránguiz.

Antes de cerrar el tema, Gissella lanzó una nueva indirecta: “Yo podría entrevistarlo”, comentario que generó carcajadas y un ambiente distendido en el set del programa.

Aquí puedes revisar el programa completo: