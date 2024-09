Comparte

Recientemente, Coca Guazinni participó como invitada en el programa “Al piano con Lucho” de TV+ y habló con Luis Jara de diferentes temas.

Uno de ellos, fue sobre el amor y ella reconoció “el amor también ha estado presente en mi vida, y es muy importante para mí el amor, ¡muy importante para mí!”.

“¿Pero siempre todo puertas afuera, no?”, le preguntó Luis, a lo que ella respondió “yo no lo busqué, se dio”.

“¿Eres una pareja fregada o fácil?”, insistió el animador y ella sostuvo “¿yo?, de fácil, pues, nada”.

“Te separaste de Gonzalo Robles, son buenos amigos…”, comentó Luis y Coca contestó, “sí, tenemos una relación sana”.

“Has tenido parejas, pero eres fregada…”, añadió Luis y la actriz reconoció “sí”, a lo que él preguntó “¿te gusta estar sola?” y Coca explicó “con el tiempo he aprendido y he amado estar sola”.

“Es difícil renunciar a eso cuando te acostumbras”, agregó Jara.

“Hago todo a mi pinta (…) A mi nieto lo veo a veces, mi hijo ya tiene su vida… soy súper afortunada, agradecida además de que, en realidad, hago todo lo que quiero y cómo yo quiero; lo paso bien conmigo, me gusta lo que voy encontrando, haber ido dejando atrás a la joven que necesitaba estar en todo, que no se podía perder nada”, detalló.

Asimismo, recalcó “disfruto quedarme en mi casa, tengo silencio (…) Hay una frase que me encontré el otro día, que me encantó, de Galeano, que decía: ‘en este mundo de plástico y ruido, yo quiero ser de silencio y barro’. Me encanta, porque, además, vivo en una parcela, entonces tengo huerto, flores… privilegios… y lo paso bien conmigo”.

Tras ello, el conductor le preguntó sobre cuáles son los requisitos que tiene ella para una próxima pareja y Coca expuso “el desayuno me lo llevo yo… eso echo de menos, que me lo lleven. Cuando estoy conviviendo, o viviendo con mi pareja, también es rico, porque también nos gustan más o menos las mismas cosas”.

Finalmente, reflexionó sobre lo que significa estar soltera a su edad “no es que yo le desee a todo el mundo estar sola, sobre todo porque creo que a esta edad la pareja es muy importante (..) porque tienes a otro con quien compartir, y al otro que te ve quién eres y no tienes que andar cotándolo tú; y el dar en el amor es un tremendo ejercicio”.