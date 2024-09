Comparte

El drama no para en “Gran Hermano“, y esta vez fue Michelle Carvalho quien desató toda su furia contra Manuel Napoli, a quien acusó de ser el responsable de la ruptura de su amistad con Alexandra “Chama” Méndez.

La brasileña no se guardó nada y lanzó duras declaraciones en medio del reality, generando uno de los enfrentamientos más comentados.

Todo ocurrió durante la dinámica de “El Trono“, donde los participantes se sinceran sin tapujos.

Fue en este contexto que Michelle aprovechó la instancia para ir con todo contra Napoli, criticando la relación que mantiene con Chama, una situación que la brasileña considera la causa del distanciamiento con la venezolana.

“Cambiar una amistad por una relación penca”, dijo Michelle sin filtro, haciendo un claro resumen de lo que, en su opinión, ha pasado con su amiga dentro del encierro.

Por supuesto, estas palabras no pasaron desapercibidas para el italiano, quien rápidamente contraatacó: “¿Qué sabes tú, Michelle?”, le respondió visiblemente molesto.

Manuel Napoli y ‘Chama’ : Una relación tormentosa

El conflicto de fondo tiene que ver con la compleja relación entre Manuel Napoli y Chama, la cual ha estado llena de altos y bajos.

Michelle fue tajante al criticar la relación, a la que calificó de falsa y superficial. “Las amistades quedan, y siempre quedan”, afirmó.

“Las relaciones de mierda, falsas, de reality no duran, felizmente no duran”, remató, dejando claro que no le ve futuro a la pareja.

Manu, por su parte, no se quedó callado y acusó a Michelle de ser una jugadora dentro del reality.

“Lo siento, pero yo nunca he jugado con ella; soy demasiado real, tú eres una jugadora”, le respondió, provocando aún más la ira de Carvalho.

La furia de Michelle Carvalho

La tensión escaló rápidamente cuando Michelle hizo alusión a un polémico episodio del pasado de Napoli en un programa español.

“Te recuerdo que estuviste en un programa en España donde le pegaste a una mujer, le tiraste un huevo en la cabeza… y te echaron”, lanzó sin piedad, recordando su historial en televisión.

No contenta con eso, también le recriminó por su actitud dentro de la casa: “Eres tan machito que siempre peleas con minas y nunca con hombres”, continuó.

Las palabras de Michelle no dejaron indiferente a nadie, y la brasileña concluyó con una de las frases más demoledoras de la jornada: “Eres un tóxico de mierda, eres pésimo para ella (Chama) y esa relación nadie se la compra”.

Michelle Carvalho y Chama: Una amistad en ruinas

Tras el fuerte enfrentamiento, Michelle Carvalho no pudo evitar mostrarse afectada por la pérdida de su amistad con Chama.

Entre lágrimas, lamentó cómo la relación de su amiga con Napoli ha cambiado todo en el reality, asegurando que la venezolana ya no es la misma desde su reingreso a la casa.

“Volvió la Chama pro amor, pacífica, que no me meto con nadie, ¡no es la misma Chama!”, expresó con dolor.

Aquí puedes revisar parte del momento: