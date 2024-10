El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido actor de Broadway Ken Page, conocido mundialmente por prestar su voz al emblemático personaje de “Oogie Boogie” en la película “El extraño mundo de Jack”, producida por Tim Burton en 1993.

Page falleció a los 70 años, dejando un legado imborrable tanto en los escenarios como en la gran pantalla.

La noticia fue anunciada por su agente, Todd M. Eskin, y confirmada por su íntimo amigo y productor Dorian Hannaway al medio The Times.

Sin embargo, los detalles sobre las causas del fallecimiento no han sido revelados hasta el momento.

Otro de los representantes del actor, Lance Kirkland, declaró al medio TMZ que Ken Page murió “muy pacíficamente” en su casa en St. Louis, Misuri, el pasado lunes.

Page, nacido en 1954, fue una figura amada tanto por su talento como por su carisma. “Era un hombre hermoso y talentoso, más grande que la vida misma. Ken era amado y adorado por muchas personas y lo extrañaremos mucho”, expresó su representante en medio de la conmoción por su partida.

Ken Page, the voice behind Oogie Boogie in ‘The Nightmare Before Christmas’, has passed away at the age of 70. pic.twitter.com/gRxYiO9Dlm