La tensión en el reality “Ganar o Servir“ de Canal 13 alcanzó su punto más alto tras una intensa discusión entre Oriana Marzoli y Fran Maira, que se emitió este martes.

El desencuentro ocurrió después de que se revelara al último eliminado del programa, lo que desencadenó un enfrentamiento cargado de reproches y resentimientos entre las dos concursantes.

El conflicto se desató luego de que Facundo González y Javiera Belén se enfrentaran en un duelo de eliminación, en el cual Javiera terminó siendo la eliminada.

Mientras Fran mostraba su apoyo a su amiga Javiera, las palabras de ánimo hacia la competidora no cayeron bien a Oriana, pareja de Facundo, quien no tardó en reaccionar.

La discusión encendida entre Oriana Marzoli y Fran Maira

“Casi lo pillaste, estabas ahí al lado“, expresó Fran Maira tras la eliminación, en referencia al esfuerzo de Javiera, según recogió el portal Página 7.

Sin embargo, Oriana, visiblemente molesta, no dejó pasar el comentario. “¿Tú crees que Facundo lo ha hecho al 100 por 100? No seas tan injusta, él es tu amigo y no te ha hecho nada“, le reprochó la española.

Fran, lejos de quedarse callada, respondió haciendo referencia a una situación pasada. “¿Injusta por qué? Ella es mi amiga también, y cuando Austin se fue te burlaste… Sororidad por las mujeres, amiga“, contestó, en alusión a un episodio en el que Oriana habría festejado la salida de otro participante, Austin.

La conversación escaló rápidamente, con ambas lanzándose acusaciones sobre faltas de respeto.

“Me dijiste que preferías incomodarme y faltarme el respeto por irte frente a mi novio. Tú a mí me faltaste el respeto ese día y lo sabes“, insistió Oriana, reviviendo antiguos resentimientos y revelando que este conflicto entre ellas venía arrastrándose desde hace tiempo.