Julio César Rodríguez vuelve al centro de la polémica luego de que un programa de farándula insinuara que el conocido animador habría retomado su relación con una ex pareja.

Todo estalló cuando, en el programa “Qué Te Lo Digo“, emitido por Zona Latina, los panelistas presentaron un video.

En este, supuestamente se ve a Rodríguez acompañado de una mujer en una fiesta electrónica.

Los rumores de este presunto romance comenzaron a circular rápidamente, después de que periodistas como Luis Sandoval, Paula Escobar y Daniella Campos señalaran que las imágenes habrían sido tomadas por un anónimo.

Según sus fuentes, la mujer que acompañaba a Rodríguez sería la cosmetóloga Natu Paulina, con quien el animador habría tenido una relación en el pasado.

Los panelistas incluso afirmaron que la pareja fue vista “a los besos” durante el evento musical.

La explosiva reacción de Julio César Rodríguez

Ante la viralización del video y los comentarios que sugerían un posible “remember”, la periodista Paula Escobar decidió contactar directamente a Julio César Rodríguez para obtener una respuesta.

A través de un mensaje de WhatsApp, Escobar le preguntó al conductor de “Contigo en la Mañana”: “¿Volviste con Natu Pau?”.

El animador fue contundente en su respuesta: “No, Paula, no he vuelto con nadie”, aclaró. Sin embargo, la insistencia en torno al tema no terminó ahí.

Al ser consultado nuevamente, Rodríguez explotó, visiblemente molesto por las especulaciones en torno a su vida privada.

“¡Déjenme salir tranquilo! Me inventan puros romances que después no son y no piden ni disculpas”, expresó el comunicador.

Rodríguez también expresó su molestia por el nivel de acoso que enfrenta debido a este tipo de noticias.

“No puedo ni ir a comer tranquilo”, lamentó el animador, quien ya había sido vinculado días atrás con otra figura pública, Faloon Larraguibel, luego de ser visto con ella en un evento social.

Cabe destacar que, en la anterior vinculación, el periodista también negó los rumores y cualquier acercamiento amoroso a Faloon Larraguibel.

