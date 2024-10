Comparte

La tarde del miércoles hizo celebrar a TVN. Tras el exitoso estreno de “Mi nombre es” que trajo de vuelta la entretención al prime de la señal, ayer la tarde volvió a instalarse entre lo más visto de la televisión marcando importantes hitos.

“Ahora Caigo” lideró la sintonía con un rating promedio de 8.0 puntos y un peak de 9.9 unidades. El capítulo se emitió entre las 19.21 hrs. y 21.00 hrs., horario en que la competencia marcó así: Canal 13 7.6 puntos, Mega 6.8 puntos y 4.5 puntos. Estas cifras le permitieron nuevamente ubicarse en el top 10 de los programas más vistos de la industria televisiva según el ranking diario que prepara Kantar Ibope Media.

“Estoy muy contento porque es un programa que ha gustado mucho en todos los hogares chilenos y ha penetrado en la familia. Hoy nos están viendo personas que no veían la televisión como son los niños, los adolescentes y estamos siendo una tremenda compañía para la familia”, dijo Daniel Fuenzalida, quien agregó “uno trabaja por hacer un buen programa, por hacer un buen trabajo y que se vean los resultados es muy gratificante. Afortunadamente también me tocó un gran, gran equipo y todo el canal se ha volcado de alguna manera a que nos vaya bien”.

“Carmen Gloria a tu servicio” sigue imbatible

El espacio de servicio de TVN tiene una audiencia fiel, y aún frente a la entrada de nuevos competidores ha mantenido su liderazgo en las tardes. El capítulo de ayer, sin ir más lejos, logró nuevamente liderar la sintonía con un rating promedio de 5.6 puntos, mientras que su competencia horaria promedió 5.3 Canal 13, CHV 4.3 y Mega 4.4 puntos.

La emisión estuvo marcada por el caso de Isabel quien quería divorciarse de su marido, pero no estaba dispuesta a perdonar la deuda de pensión que tenía y también por el caso de Ana quien visitó el programa para buscar a sus nietos que no veía hace 18 años.

En tanto, su hija tenía problemas con las drogas y los cuidados de los niños fueron entregados a una tía paterna. Ana contó que ella no se pudo hacer cargo de sus nietos porque ella también tenía problemas con el alcohol y no tenía las condiciones. Hoy, después de años de tratamiento, aseguraba que se encuentra bien para tener contacto con sus nietos, razón por lo que el equipo fue en búsqueda de estos jóvenes y pudo conversar con el nieto mayor, quien no quiso asistir al estudio, pero sí quedó de contactarse con ella.