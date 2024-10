Comparte

Jorge Valdivia, exfutbolista chileno conocido como el “Mago”, se ha visto envuelto en una nueva polémica tras ser acusado de agresión por una mujer llamada Marcia Figueroa.

Según la versión de Figueroa, el altercado ocurrió el pasado fin de semana en una discoteca de la zona oriente de Santiago.

En esta, Valdivia habría protagonizado un fuerte incidente junto a su hermano, Claudio Valdivia, y algunos amigos.

La versión de la denunciante

En el programa de TV+ “Sígueme”, Marcia Figueroa relató su versión de los hechos, asegurando que el problema comenzó cuando intentó grabar un video con el DJ del local.

En ese momento, afirma que Jorge Valdivia se le acercó bruscamente, acusándola de estar grabando sin permiso.

“Me dice, ‘¿qué estás grabando?’ y me toma el teléfono. Se me cae en la cara y comenzamos a discutir“, señaló Figueroa.

Además, afirmó que Claudio Valdivia, hermano del exfutbolista, también se involucró en la situación, profiriendo insultos. “Dijo ‘saquen a esta weona, a esta peruana que no sabe quién es mi hermano’. Gritaba como un loco, y sus amigos tuvieron que afirmarlo para que no me agrediera”, aseguró.

Jorge Valdivia rompió el silencio frente a las acusaciones

Sin embargo, Jorge Valdivia ha decidido romper el silencio y desmentir tajantemente estas acusaciones.

Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa “Hay que decirlo“, Valdivia negó los hechos narrados por Figueroa, asegurando que nunca existió tal pelea.

“Hablé con una persona muy cercana a él, me dijo que yo comentara la versión del ‘Mago’. Está tranquilo porque no es verdad lo de la pelea, ni los besos con una chiquilla”, señaló Gutiérrez, quien aseguró haber recibido un audio directamente de Valdivia.

El exjugador afirmó estar dispuesto a defenderse si la situación llega a tribunales. “Él aprendió que las cosas se resuelven en vías legales”, agregó la periodista.

Valdivia también destacó que ya no es la misma persona de antes: “Quiero que se me mire como soy hoy, no como la persona que era antes“.