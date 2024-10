Comparte

Este jueves por la noche, la tensión en “Gran Hermano” se elevó cuando se reveló un nuevo y esperado ingreso a la casa más vigilada de Chile.

Fue el humorista Claudio Michaux, también conocido como “Tío Michoca”, quien confirmó la noticia durante el react del último capítulo del programa.

“Vamos a romper la cuarta pared”, anunció emocionado Michaux, revelando su inminente ingreso al reality.

Claudio Michaux ingresará a “Gran Hermano”

Aunque el humorista se mostró cauteloso al dar detalles específicos sobre su rol, dejó claro que su entrada está asegurada.

“El tío Michoca va a ingresar a la casa de Gran Hermano. Estoy vuelto loco, pero no les puedo decir a qué todavía“, comentó, dejando a los seguidores del programa especulando.

Entre bromas y un poco de suspenso, Michaux añadió: “¿A propósito de una renuncia? ¿del repechaje? Vaya a saber uno, pero de que entraremos, entraremos”, dejando en el aire posibles giros dramáticos en la dinámica de la casa.

¿Cuándo ingresará a “Gran Hermano” y cuál será su rol?

Para calmar la ansiedad de los fans, Michaux confirmó que su esperado ingreso será este lunes, despertando un mar de teorías entre los espectadores, que ya empiezan a especular sobre su papel dentro de la casa.

Una de las teorías que circula es que este ingreso podría estar relacionado con el controversial “matrimonio” entre Pedro Astorga y Michelle Carvalho.

Entre sus deseos, Michaux bromeó sobre uno de los personajes más comentados del reality: “Ojalá que no se vaya Waldo este domingo, que lo último que me falta es no poder conocerlo después de hablar tanto de él”, comentó, generando risas entre sus seguidores.

Reacciones en redes sociales

El anuncio de Michaux no pasó desapercibido en las redes, donde la comunidad de Twitter, o X, como ahora se le conoce, celebró la noticia.

Muchos fans del reality no tardaron en compartir su emoción, apuntando a que esta intervención era un logro colectivo de la audiencia que había estado pidiendo su ingreso por semanas.

“Lo han logrado, no sé cómo, pero la comunidad de Twitter lo logró”, concluyó Michaux, dando crédito a sus fieles seguidores por haber impulsado su entrada al programa.