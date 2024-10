Comparte

La semana pasada, Roberto García Moritán confirmó a través de un comunicado el fin de su matrimonio con la reconocida modelo argentina Carolina “Pampita” Ardohain, una noticia que rápidamente capturó la atención de los medios. Si bien inicialmente Pampita solo se había referido brevemente al tema en redes sociales, desmintiendo a su exmarido y aclarando que ella “se enteró de todo” el viernes 20 de septiembre, ahora decidió romper el silencio en una aparición reciente, en donde habló de la separación.

Durante una entrevista informal en el programa “A la Tarde” de América TV, Pampita fue abordada en el aeropuerto luego de su paso por Chile. La modelo optó por no entrar en detalles sobre la ruptura y expresó su deseo de mantener la situación fuera del ojo público. “No voy a ir a ningún lado para hablar del tema, ojalá que ni ahora ni nunca. Voy a reservar todo para tratar de mantenerlo en privado”, afirmó.

Pampita y su separación: “tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”

Pese a su decisión de no exponer su vida privada, Pampita se sintió obligada a defenderse tras la filtración de chats privados con García Moritán, que surgieron luego de que se anunciara oficialmente la separación. La modelo dejó claro su compromiso con la transparencia: “A mí me importa mucho la verdad, siempre. A veces, si es necesario salir a mostrar la verdad y no queda otra, me veo en esa situación que no me gusta, pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”, sentenció.

Además de pedir respeto por la situación, Pampita solicitó a la prensa que evite acercarse a su domicilio, subrayando la protección de sus hijos como prioridad. “Ojalá vivamos todos en paz. No vengan a mi casa, por los chicos, porque se ponen re nerviosos para entrar y para salir, es incómodo. Yo los protejo, entonces no vengan”, pidió enfáticamente.

Finalmente, la modelo cerró con un llamado a la calma y a respetar su espacio personal y el de su familia durante este difícil momento. “Espero que entiendan y termine el tema de una vez por todas, y que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con tranquilidad”, concluyó.