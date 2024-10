Comparte

Como es sabido, recientemente el contrato de Ivette Vergara y TVN llegó a su fin luego de dos años.

En tanto, según lo comunicado desde la señal estatal, el contrato con la animadora llegó a su fin, puesto que no habría proyectos para ella.

Bajo ese contexto, en una conversación con El Mercurio, Ivette se sinceró sobre su salida y al comienzo dejó en claro que no le sorprendió la decisión del canal.

Cabe mencionar que, Vergara fue parte del equipo de Los Juegos Panamericanos y además, animó por dos años el Festival del Huaso de Olmué.

“No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó”, comenzó diciendo.

Tras ello, sostuvo que cuando hubo cambio en la administración, su situación en la señal cambió.

Ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla

“Llegué con una administración que me recibió con los brazos abiertos, que me dijo ‘Ivette, te necesitamos’ tras la salida de Karen Doggenweiler, y me voy con una que ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla”, detalló,

Por otra parte, recalcó que en TVN hay una carencia de rostros femeninos “lo que hoy me duele es que las mujeres no tengamos oportunidades, que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN, que no les haya importado dejar sin mujer al Área Deportiva y a Prensa Deportes. Eso en un canal público no es menor”.

En TVN hay una incoherencia tremenda

“Cuando yo escucho a este gobierno hablar de equidad de género y la propia directora ejecutiva llega al canal hablando de equidad de género, pero la estación pública no tiene mujeres o tiene una participación casi nula en deportes o en los estelares, ¿de qué estamos hablando? En TVN hay una incoherencia tremenda”, recalcó.

En la misma línea, contó que se juntó con el director de programación, Javier Goldschmied, y le ofreció ser parte del Buenos Días a Todos o participar del área de deportes o de Mi Nombre Es, pero no lo aceptaron.

“No me querían nomás”, aseguró la conductora.

Asimismo, añadió “cualquier empresa tiene todo el derecho a que si se acaba un contrato querer trabajar o no con una persona, pero las formas tienen que cambiar”.

Finalmente, sostuvo que se sentía muy mal al estar en un canal sin ningún proyectos y comparó lo de ella, a lo que vivió Karen Doggenweiler antes de irse.

“Esto es lo mismo que le pasó a Karen (Doggenweiler), que estuvo años en el canal y no la usaban (…) Tampoco entiendo que el directorio esté tan desconectado de su pantalla que no ve que tiene un jugador o una jugadora en la banca sin ser usada. Porque yo creo que a nadie le gusta que le paguen un sueldo por no hacer nada”, detalló.

“Puedo ser del agrado o no de los ejecutivos, pero las formas importan (…) Siempre tuve mi mejor voluntad para tratar de aportar y no me sentí escuchada. Me voy de un canal que siento que no me valoró”, cerró Ivette.