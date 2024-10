Comparte

Este lunes, Cote López volvió a preocupar a sus seguidores tras compartir un curioso mensaje en sus historias de Instagram desde una clínica.

La famosa influencer y empresaria reveló que debía someterse a un procedimiento médico para extraer unos pólipos del endometrio, un tema que de inmediato generó atención entre sus fans.

Sin embargo, fiel a su estilo, Cote se lo tomó con humor. Desde la clínica, la exesposa del futbolista Luis Jiménez bromeó con la situación, publicando un mensaje que mezcló preocupación con risas.

“Cuando yo manifesté estar en una habitación, me refería a un hotel, en el Caribe, no en la clínica”, comentó en sus redes sociales, provocando carcajadas entre sus seguidores.

Coté López y el llamado a sus seguidores

Aunque algunos fans se mostraron alarmados, la empresaria aclaró rápidamente que no se trataba de nada grave ni de un procedimiento estético.

“Repito, nada grave ni estético, para que no hablen tonteras”, afirmó Cote, tratando de despejar cualquier rumor que pudiera surgir en redes.

Además, en su característico tono jocoso, lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “Recen por mí, imagínense despierto muerta. Jajajaja, broma (no se puede despertar muerta, para el que no lo entendió)”, continuó.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: