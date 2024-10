Comparte

Paula Pavic, exesposa del reconocido tenista Marcelo “Chino” Ríos, ha decidido no evacuar ante la inminente llegada del huracán Milton, un peligroso fenómeno de categoría 5 que amenaza la costa oeste de Florida.

A pesar de las advertencias de las autoridades y la evacuación obligatoria en muchas zonas, la influencer ha optado por quedarse en su hogar junto a sus hijos.

La casa en la que reside Pavic, la misma que compartía con el tenista chileno, está ubicada en una de las áreas más afectadas por la trayectoria del huracán. Sin embargo, Paula confía en la resistencia de su vivienda.

“A los que me preguntan, yo no voy a evacuar, me voy a quedar acá. Se supone que esta casa está fabricada para huracanes“, aseguró Pavic en sus redes sociales.

¿Qué pasaría si huracán Milton golpea su hogar?

Aunque Paula ha tomado precauciones, como subir sus pertenencias más valiosas al segundo piso, no descarta que el agua pueda ingresar a su casa.

“Lo peor que podría pasar, a lo mejor, puede ser que entre el agua al primer piso, donde no debería haber nada“, explicó la chilena, dejando en claro que ya ha tomado medidas para mitigar los daños.

Esta no es la primera vez que la exesposa de Chino Ríos se enfrenta a una situación similar.

Según cuenta, ya vivió un huracán anteriormente, lo que parece haberla fortalecido. “Dicen que hay que evacuar toda esta parte, pero la verdad, después de lo que pasé la vez anterior, como que no tengo miedo“, reveló con una actitud desafiante.

“Cero miedo”: La postura de Pavic ante la naturaleza

Lejos de dejarse intimidar por la fuerza destructiva del huracán Milton, Pavic ha adoptado una postura optimista frente al inminente fenómeno natural.

“Todo pasa por algo, todo es perfecto. La verdad tengo cero miedo, y nada, a esperar que pase lo que tenga que pasar“, concluyó la influencer, dejando claro que no cambiará de opinión.

El huracán Milton se espera que toque tierra este miércoles en la tarde-noche, con vientos que podrían superar los 250 km/h, según reportes meteorológicos.