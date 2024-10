Comparte

Este jueves 10 de octubre, una de las figuras más emblemáticas de Canal 13, Claudio Gárate Concha, puso fin a una carrera de más de tres décadas en la casa televisiva.

Con 69 años, Gárate decidió cerrar su ciclo profesional, dejando un legado imborrable como uno de los grandes gestores detrás de 13C y REC, señales que lideró durante los últimos años como Gerente de Nuevas Señales.

“Siento que llegó la hora de cerrar un ciclo en mi vida profesional. Vendrán otras cosas, porque a mí me gusta la televisión, pero por ahora cierro mi vínculo con el 13 lleno de sentimientos positivos y emociones varias”, comentó Gárate, quien deja un vacío importante en la estructura del canal.

Un legado en la televisión chilena

Claudio Gárate inició su carrera en medios escritos como Estrategia y América Economía, además de desempeñarse en el diario El Mercurio.

Sin embargo, fue en 1991 cuando ingresó a Canal 13 para realizar los Reportajes de Mundo, marcando el inicio de una relación de más de tres décadas con la estación.

A lo largo de los años, fue parte fundamental de “Contacto“, el emblemático programa de investigación, y más tarde asumió roles clave como editor general de “Almorzando en el 13” y editor de economía en Teletrece.

En 2002, Gárate dio un paso crucial en su carrera al asumir el liderazgo del canal de cable 13C, donde promovió contenidos innovadores como “Estamos conectados”, que abordaba el mundo de la tecnología.

Bajo su conducción, 13C se consolidó como un referente de contenido cultural en la televisión chilena.

En 2015, Gárate asumió también el liderazgo de la señal REC, el canal retro de Canal 13, logrando posicionar ambos proyectos como referentes en sus respectivos géneros: uno centrado en la creatividad y el Chile que funciona, y el otro en la nostalgia, rescatando lo mejor de la televisión histórica.

“Canal 13 es una historia de vida”

Con una trayectoria marcada por el éxito, Claudio Gárate se despide de Canal 13 con palabras llenas de gratitud.

“Canal 13 es una historia de vida. Crié a mis hijos estando en el canal, ellos crecieron viendo Canal 13 mientras yo trabajaba acá. He hecho lo que más me ha gustado y he sido respetado y valorado. No tengo ninguna deuda pendiente con el canal y creo que tampoco el canal conmigo”, expresó, según consigna 13.cl.

Además, Gárate destacó el valor de las señales que lideró: “En 13C me fascinó la creatividad de esta pantalla y lo jugada que era. Además, su espíritu y mirada están relacionados con lo que yo soy. Y en REC, está parte de la historia contemporánea de Chile y el mundo. Es una tremenda señal y la gente la premia”.

Por su parte, Cristián Núñez, director ejecutivo de Canal 13, también tuvo palabras de reconocimiento para Gárate.

“Claudio ha trabajado con nosotros por más de 30 años en variados proyectos, siempre con mucho talento, profesionalismo, rigor y empatía. Su liderazgo en Nuevas Señales, como 13C y REC, dejó una impronta única en la televisión chilena”, afirmó.

Con su salida, Claudio Gárate deja dos señales clave bien posicionadas tanto en términos de audiencia como de relevancia cultural.

No obstante, su vínculo con la televisión, como él mismo lo ha dicho, está lejos de terminar, y su aporte sigue siendo parte del ADN de Canal 13.