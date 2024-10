Comparte

Recientemente, Julia Fernandes participó como invitada en el programa “ForEva” y habló con Eva Gómez de diferentes temas.

De entrada, la brasileña reveló que recientemente terminó su relación amorosa de cinco años y que estaría feliz.

Esto, porque se “independizó” y está comenzando una nueva vida, en un nuevo hogar, el cual comparte con una amiga.

“Estoy tan feliz, estoy montando mi departamento y los muebles de la manera que me gustan, estoy viviendo con una amiga”, detalló.

Asimismo, sostuvo que si bien a sus 30 años tenía otros planes para su vida, ahora está en otra etapa.

“Estoy justo en ese cambio y yo me imaginé que estaría casada y con hijos a esta altura, pero justo me separo después de cinco años y estoy contenta, porque me estoy volviendo a conocer”, confesó.

“Creo que estoy feliz a mis 30 años”, sostuvo Julia, a pesar de que contó que “juraba” que estaría con su expareja para siempre.

Finalmente, expuso que se lleva muy bien con él y que hasta tienen un perrito en común, por lo que ambos son responsables con ello.

“Tenemos una súper buena relación, tenemos un perrito en común, somos papás y también, yo adoro a sus hijos, la relación con ellos sigue perfecta”, cerró la modelo.



Cabe mencionar que, “ForEva”, programa de Radio Agricultura y Agricultura TV, se transmite todos los viernes a las 21:30 horas.

