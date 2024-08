Comparte

Sin duda la participación de Julia Fernandes en el reality ¿Ganar o servir? fue bastante polémica.

Todo esto, porque la brasileña tenía la misión, que le dieron desde producción, de molestar a todas las parejas del encierro.

En tanto, en pantalla se pudo ver que la modelo se acercó bastante a Austin Palao, quien estaba en un romance con Fran Maira.

Frente a ello, los televidentes comenzaron a enviarle muchos mensajes de odio a la jugadora y ella por sus redes sociales aclaró que ese era su objetivo en el encierro.

Asimismo, reveló que hubo una persona que le movió el piso en el encierro, sin embargo, su amorío no estaba permitido.

Ahora, Julia en una conversación con Página 7 confesó que la afortunada era nada menos que Camila Recabarren.

De hecho, cuando ella se fue eliminada, se pudo ver que las jugadoras se dieron un piquito de despedida.

“Es la Cami (…) yo pensé que no iba a pasar nada, y que el besito no iba a aparecer en la tele, pero sí pasó. Quiero mucho a la Cami, la he invitado a cenar y estoy esperando que me conteste. Quiero subir un par de videítos si es que me acepta, porque vive muy lejos esa mujer”, comentó Fernandes.