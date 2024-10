Comparte

La tarotista Consuelo Ulloa, más conocida en redes sociales como Miau Astral, señaló que respetará y no apelará al fallo judicial que le prohíbe referirse al músico Sergio Infante en redes sociales y en público.

Esto, luego que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso del músico que impide que la tarotisa le vuelva a escribir. El dictamen llega luego de una serie de publicaciones en las que la astróloga expuso su experiencia con el artista, lo que desató una controversia pública.

El fallo judicial pone fin a una disputa legal que comenzó cuando el artista acusó acoso por parte de Ulloa, denunciando que la esotérica le habría enviado un centenar de correos y lo habría “funado” en redes sociales, afectando su vida personal y profesional.

Tras el veredicto judicial, Miau Astral, emitió un extenso descargo en sus redes sociales, en el que expresó su postura frente a la sentencia.

Miau Astral no apelará al fallo judicial

En su publicación, Miau Astral reconoció que acatará la decisión de la justicia, dejando en claro que no apelará al fallo judicial. “Respeto a la justicia y las instituciones, y por tanto acataré el fallo sin apelar. No me interesa seguir dándole vueltas a una relación de pareja que está superada en mi vida”, afirmó.

A pesar de su aceptación del fallo, Miau Astral se refirió al impacto emocional que esta situación ha tenido en ella. “El fallo no habla del acoso que he recibido yo luego de este escándalo; de las notas de prensa donde se me ha denigrado o caricaturizado, ni menciona las groserías que he recibido en mis redes sociales, incluyendo acoso sexual. Todas ellas son públicas”, denunció.

La astróloga también declaró que está lista para dejar este episodio atrás. “Si bien sostengo que el daño que se me ha causado ha sido mayor, quiero cerrar este capítulo doloroso en mi vida y seguir adelante”, manifestó en sus redes.

“Soy hija de la educación pública, estudié sociología en la Universidad Católica gracias a mi esfuerzo y tesón, y esta seguirá siendo la energía de mi vida”, añadió.